Detrofont Johnson após a polêmica, fará isolamento – Europa

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson recua e anuncia que estará sujeito à quarentena, após contatar o ministro da Saúde, Sajid Javid, e se isolar na residência do primeiro-ministro em Checkers. Por isso, não participará do “programa piloto” do serviço de saúde que em vez do isolamento realiza os exames diários, como foi inicialmente anunciado. O secretário do Tesouro, Rishi Sunak, também. Downing Street confirma isso. O anúncio de adesão ao programa piloto gerou polêmica, às vésperas da reabertura programada para amanhã.

Depois que o recém-nomeado ministro da saúde britânico, Sajid Javid, entrou em quarentena ontem após o teste positivo para o coronavírus, foi rapidamente especulado que vários de seus colegas do governo e autoridades ficariam isolados por 10 dias, como é atualmente o caso. Ele estabelece as regras em vigor no país. Mas Johnson e Snack foram contatados pelo Serviço de Rastreamento do NHS para inclusão em um programa piloto que fornece testes diários como alternativa ao isolamento. Um porta-voz de Downing Street disse: “Eles estarão envolvidos para continuar o trabalho.” Existem atualmente cerca de 20 entidades e empresas envolvidas no “programa alternativo”, incluindo Downing Street, bem como a rede Rail (Railroad), Transport for London (sistema de transporte público de Londres), Aeroporto de Heathrow e Border Force, de acordo com a Sky News relatório. Então se virou.

A polêmica sobre o não isolamento, antes que o primeiro-ministro britânico volte atrás. Uma opção que tem sido duramente criticada pela oposição trabalhista, que acusa o primeiro-ministro de se beneficiar de “tratamento especial e exclusivo” enquanto muitos trabalhadores são obrigados a ficar em casa. A primeira a trovejar foi a Trabalhista nº 2 Angela Rayner, que imediatamente delegou suas críticas ao Twitter: “Peço desculpas pela linguagem não parlamentarista, mas isso é apenas um idiota. Eles não seguem as regras que se estabelecem e esperam meus eleitores façam o mesmo. “Este governo trata os cidadãos de cima a baixo e acredita que eles estão acima da lei e que as regras não os afetam.” O parlamentar Darren Jones ecoa: “Tive de cancelar toda a semana de trabalho porque me pediram para isolar-me até sexta-feira. O programa de testes diários não foi mostrado para mim, nem oferecido a outros milhões. Os trabalhadores estão presos em casa, eu acho. A mesma reação veio antes. O ministro da Saúde das Sombras, Jonathan Ashworth, que em uma entrevista à Sky News acusou o governo de jogar por padrões duplos. O líder dos liberais democratas, Sir Ed Davy, também se junta ao coro de protestos, que condenou em termos inequívocos a escolha de Boris Johnson: “É uma regra para eles e outra para todos os demais.”