O retorno da Síndrome de Havana Viena relatou a misteriosa arma de voz usada pela inteligência Corriere.it

Os primeiros casos em 2016, quando diplomatas norte-americanos em Cuba foram acusados ​​de doenças inexplicáveis

Aqui vamos nós novamente. A misteriosa Síndrome de Havana reaparece, desta vez em Viena. As autoridades locais mais tarde abriram uma investigação Alguns episódios de que falaram diplomatas americanos Em serviço na capital austríaca . Os relatos falam das doenças habituais: tonturas, perda de equilíbrio, zumbido persistente, náuseas. Um grupo de sintomas semelhantes aos vividos por seus colegas na ilha caribenha, onde tudo começou em 2016. Também inclui canadenses . Mesmo relatórios De Moscou e China . E recentemente dois episódios no centro de Washington.

Do que ele está falando? As respostas são muitas e não únicas, à medida que cientistas e médicos debatem a possível origem da doença. Alguns pesquisadores argumentaram que Provavelmente devido ao uso de pesticidas fortes, e então os efeitos colaterais. Outros discutiram os problemas pessoais potenciais das pessoas envolvidas. Só aqui o número é muito alto e generalizado. Nesse cenário, existe um lado negro. Havana, Moscou e Viena são cidades onde espiões duelam e suspeita-se que seja um ato agressivo de inteligência hostil. Os alvos serão atingidos por microondas, o que terá um grande impacto em seu físico. Ataques para dificultar sua missão no exterior. Uma acusação pesada e interessante que data da época da Guerra Fria, mas que precisa ser provada.