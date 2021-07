Inferno, não tire férias no exterior.

Cabeleireiro britânico preso por dias Pedra no Doença do coronavírus Hotel de Ibiza Que ele francamente definiu como “inferno”. Ela testou positivo durante as férias nas Ilhas Baleares, em Espanha. Kimberly McLuham, 28, de Nelston, East Renfrewshire, decidiu compartilhar sua experiência para encorajar aqueles que estão pensando em viajar para o exterior a pensar duas vezes como um longo fim de semana sob o sol se transformou em um verdadeiro pesadelo.

Quarentena em Ibiza: ‘É um inferno’

A mulher está em confinamento solitário de 10 dias em um hotel e terá que permanecer lá por mais 10 dias. O Glasgow Live relata que Kimberly McLuham também terá que fazer um teste obrigatório antes de voltar para casa, já que Ibiza está listada como Amber no Reino Unido. Se pudesse voltar no tempo, diria a mim mesmo: ‘Não vá embora’, confessei, ‘Fui para Ibiza para ficar cinco dias, mas tenho que ficar mais. Depois terei que organizar uma viagem de volta para casa e me colocar em quarentena domiciliar por mais dez dias ”, acrescentou a mulher, confirmando que ainda não havia sido vacinada.





Positivo durante as férias

Além do aborrecimento da positividade e da quarentena, esse hiato forçado colocaria seu negócio para funcionar com grande dificuldade. “Essa história tem um impacto enorme no meu negócio e na minha volta terei que cancelar compromissos de clientes que fizeram reserva. Esta curta viagem se tornou um pesadelo. As pessoas devem ter cuidado e entender o quão perigosa é a viagem ao exterior no momento . ”

Quarentena mesmo após a reentrada

O governo espanhol opera o hotel La Noria, onde Kimberly está em confinamento solitário. Ibiza esteve na lista de viagens verdes por um tempo, mas depois de duas semanas, voltou para o âmbar e milhares de turistas, como a garota, estão presos. A jovem reservou suas férias no último minuto para encontrar amigos. Antes de sair de casa, a jovem fez o swab obrigatório, que deu positivo. Portanto, presume-se que a infecção ocorreu na ilha onde ele passou cinco dias se divertindo antes de testar positivo. “Foram ótimas férias até que o resultado do teste fosse positivo.” Um dia antes do vôo para casa, fui a uma clínica próxima para fazer o teste necessário para voltar à Grã-Bretanha. A partir desse momento, seu pesadelo começou.