Semana Negra do Exército Ucraniano – Corriere.it

A resistência ucraniana enfrenta enormes dificuldades no leste, Zelensky exige armas mais avançadas e poderosas dos aliados enquanto estabelece metas: até a propaganda sofre

Enfrentando a resistência ucraniana Enormes dificuldades no Oriente. Depois de repelir os invasores ao norte e lutar por quase três meses no sul, onde a cidade de Mariupol tornou-se um símbolo de coragem e perseverança, No Donbass está sujeito ao avanço do exército russo E parece Tendo perdido também o impulso do ponto de vista do moral. A Rússia baixou gradualmente seus objetivos, corrigiu parcialmente os erros que retardaram a operação militar especial e agora Ataques em uma pequena frente, com apenas 120 quilômetros de largurao que permitiu concentrar suas forças e encurtar a linha de abastecimento: o exército continua pequenos cercos de tropas mobilizadas para defender as áreas disputadas de Donetsk e Lugansk – das quais ocupava 95% do território, o chefe da administração militar regional Serhiy Gaidai – admitido Point Severodonetsk, a cidade mais oriental ainda sob controle ucranianoE Tornou-se o principal objetivo do Estado-Maior russo. A cidade está sob constante bombardeio de artilharia e cercada por três lados, sem água ou eletricidade, 90% dos prédios agora serão destruídos e a população fortificada em abrigos subterrâneos. O exército de Kiev admite as dificuldades Ele declara que as forças russas estão retomando sua ofensiva em Sloviansk e estão realizando um bombardeio maciço de centros populacionais: nas duas regiões disputadas – dizem – Moscou atacou 40 cidades, incluindo Kramatorsk e Lyschansk. As forças armadas ucranianas admitiram que o exército também teria alcançado a superioridade aérea na região. A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, disse que há sinais de uma escalada na Rússia. Um período muito difícil e longo nos espera. Os sinais negativos são equilibrados por alguns contra-ataques bem-sucedidos da resistência, confirmando o quadro sempre fluido. READ Grupo dos Sete, Biden lança seu plano para deter o poder de Pequim. Mas a Europa já está recuando - Corriere.it

armas Presidente Zelensky pediu aos Estados Unidos novo equipamento militarEle insiste em lançadores de mísseis de longo alcance, quer drones mais fortes. As respostas foram parciais. morrer sentiu Ele escreveu que a OTAN não quer fornecer seus tanques e caças modernos, nesta categoria apoia apenas o transporte de veículos usados. Os ucranianos reclamaram Algumas peças chegaram em mau estado, de certa forma eles estão na mesma condição que o russo. sobre isso, Acabaram de surgir notícias sobre T-62s idosos sendo enviados de Moscou, provavelmente destinado à milícia Donbass, das ferramentas dos anos sessenta. A cautela ocidental pode estar ligada ao aumento da qualidade da ajuda Desejo de não contradizer ainda mais Putin: Medo de que Kiev comece bombardeios transfronteiriços. Especialistas respondem: Alguns regulamentos são necessários Para envolver a artilharia do exército. Adicionado a tudo isso A necessidade de treinamentoa logística (cargas provenientes do Ocidente devem chegar à parte correspondente do país, que é destinada aos russos), é inédita. As formas de armas são infinitas, talvez algum material saia sem saber e não seria uma surpresa se os Aliados decidissem agradar os ucranianos, porque o invasor está pressionando. Enquanto isso, fotos do campo revelaram a presença de fuzis FH70, Pode ter sido enviado da Itália.

Objetivos Dificuldades ucranianas Também reflete os objetivos da resistência. Em seu discurso diário ao país, Zelensky rejeitou qualquer hipótese de transferência de terras em troca de paz, como sugerido pelo ex-secretário de Estado Henry Kissinger. Editoriais reveladores começaram a aparecer em alguns meios de comunicação ocidentais, que afirma que a Ucrânia deve aceitar as chamadas concessões duras A cessão de terras pela paz, disse ele, explicando que os autores desses artigos não viam as pessoas comuns vivendo nas terras que propunham trocar por uma paz imaginária. A mesma mensagem foi repetida pela vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, segundo a qual a Ucrânia lutará pela libertação total do seu território dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. A realidade do acampamento – e das negociações que estão paradas há algum tempo – é certamente mais complexa: Há três meses, o presidente ucraniano tenta encontrar um equilíbrio, entender o que está disposto a abrir mão para alcançar a paz. Se ele disser publicamente que deseja restaurar a integridade territorial de seu país, incluindo a Crimeia, Secretamente enfrentando um dilema moral: Por um lado, há as atrocidades de uma guerra em andamento que mais beneficiam Moscou; Por outro lado, as concessões que ele teria que fazer para parar a luta. READ Guerra na Ucrânia, soldado escapa de drone e vídeo imortaliza massacre de russos - Il Tempo

Moda Além disso A narrativa dos defensores tropeçou. Nos primeiros três meses da guerra, foi formidável, sempre um passo à frente do russo, capaz de amplificar as perdas dos outros – agora chegariam a quase 30.000, dizem – e esconder as suas próprias, Marque a linha de notícias do dia seguinte todas as noites. Obstáculos, o mercado de armas e o dilema do futuro desaceleraram a locomotiva da comunicação: o próprio Zelensky mudou de tom, admitiu os golpes sofridos e diz isso No leste, as forças ucranianas perdem entre 50 e 100 soldados todos os dias. Mas esta guerra nos ensinou que Os ucranianos conseguiram reaparecer em momentos críticosmais teimoso que os invasores.

