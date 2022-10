Putin, não forneceremos energia àqueles que estabelecem tetos de preços – o mundo

“Vou dizer uma coisa: a Rússia não agirá contra o bom senso, pagando do próprio bolso pelo bem-estar dos outros. Não forneceremos energia aos países que impõem um teto aos preços da energia. Quinto.Diante daqueles que preferem truques sujos e chantagens vergonhosas, e há décadas vivemos em um modelo desse tipo, na esfera política, não agiremos às nossas custas.” O presidente russo, Vladimir Putin, repetiu isso, falando no Russian Energy Fórum da semana, relatou a TASS.

Putin: Estamos prontos para aumentar o fornecimento de gás para a União Europeia, então eles decidiram







O presidente russo disse que medidas como limitar os preços dos recursos energéticos russos eram um “jogo manipulado”.

“Beneficiários do Nord Stream Rest Está claro: os Estados Unidos e os países com rotas alternativas de abastecimento, disse Putin. O ato terrorista contra os gasodutos Nord Stream visava minar a segurança energética de todo o continente. Ele acrescentou que por trás da sabotagem existem aqueles que querem romper completamente as relações entre a Rússia e a União Europeia e, assim, enfraquecer a Europa.

“Não há garantias de que a Europa sobreviverá a este inverno Com as reservas atuais em instalações subterrâneas de armazenamento de gás, o CEO da Gazprom, Alexei Borisovich Miller, disse, conforme relatado pela TASS, “o fornecimento de gás via Nord Stream 2 pode começar imediatamente” se as licenças forem obtidas.

Agência ANSA Inteligência russa: ‘No ataque do último sábado, 22.770 quilos de explosivos foram usados. 12 suspeitos presos. Biden: Um encontro com Putin? Depende do que você quer me dizer. Um vazamento em um oleoduto que transportava petróleo da Rússia para a Europa. Kyiv, bombas russas em um mercado em Donetsk, 7 civis mortos. Secretário de Defesa dos EUA Austin: O último ataque de Moscou aumenta nossa assistência à Ucrânia (ANSA) READ O G-20, a China e a Arábia estão bloqueando o acordo climático (mas estão). Ligue o aço, um acordo histórico entre os Estados Unidos e a União Europeia

“Pedimos à Comissão que adopte uma abordagem comum sobre uma série de medidas para fazer face ao aumento dos preços do gás. Tivemos discussões abertas e construtivas nas últimas semanas para abordar a questão do aumento dos preços do gás. Começamos com ideias e documentos diferentes. Reunimo-nos num espírito de compromisso e na convicção partilhada de que precisamos de um terreno comum para preparar o caminho para uma resposta europeia forte e comum à crise. “Isso é o que lemos em um documento assinado por todos os países da UE e dirigido à Comissão da UE, que surgiu do Conselho informal de Assuntos Energéticos em Praga.

A “reunião” de ministros de energia de hoje “ajudou a preencher a lacuna entre os estados membros à medida que avançamos em direção a uma solução comum” para preços mais baixos. Isto foi afirmado pelo Ministro da Energia checo Josef Sekila na conclusão da reunião informal do Conselho de Energia em Praga.

A Comissão Europeia apresentará suas propostas “contra energia cara” na próxima semana. O ministro da Energia da República Tcheca, Josef Sekila, que por sua vez ocupa a presidência da União Européia, disse no final do Conselho informal de Energia em Praga.

“A aplicação de um teto ou passagem ao preço do “gás” no mercado atacadista. Isto pode ser lido no documento conjunto assinado pelos 27 Ministros Europeus da Energia que se reuniram em Praga e dirigidos à Comissão. “As opiniões divergem sobre esta opção” e sobre se “tal medida é viável e economicamente viável ou se pode levar a racionamento, arbitragem ou subsídios”, destacam os vinte e sete que solicitam a consideração da opção de mudar os sinais para Ttf em Relevante contratos através de uma medida legal e/ou regulamentar da UE “com nota, como também neste caso”, “as opiniões são mistas”.

Em relação ao teto de preço “acreditamos que negociar o preço com fornecedores” é uma opção “melhor” mas se isso não for possível, a comissão estabelece um “mecanismo para reduzi-lo” em qualquer caso. Isto foi afirmado pelo Comissário Europeu para a Energia, Kadri Simsun, numa conferência de imprensa em Praga, após a cimeira informal dos ministros europeus da energia. Simpson confirmou que o comitê apresentará o pacote na terça-feira, 18 de outubro.

“A Rússia não é mais um fornecedor confiável. Mesmo antes dos danos ao gasoduto Nord Stream 1, o gás não fluía mais. “Isso foi afirmado por um porta-voz do governo alemão, Christian Hoffmann, descartando os recentes comentários de Putin sobre a prontidão para usar o gás Nord Stream 2 com o comentário” Boa tentativa “, uma boa tentativa. , respondendo a perguntas em uma coletiva de imprensa em Berlim.

Compras comuns de gás para armazenamento, Diplomacia energética mais coordenada para o gás com parceiros confiáveis, maior redução da demanda e um índice mais representativo, mas voluntário, para Ttf. “Estas são algumas das propostas contidas em um não papel – um documento não oficial – ​​Alemanha e Holanda avançaram no dossier de energia.” A necessidade de um conjunto de medidas, não a implementação de uma medida” é o título do documento em que os dois países não mencionam o preço máximo das importações de GNL mas afirmam que “pode ser considerado um teto para o gás russo via gasoduto”.

“Todos concordam que os preços hoje estão loucos. Há muitas soluções possíveis. Devemos ter cuidado porque tudo o que fazemos devemos manter a solidariedade e a cooperação entre os países. Acho que concordamos com o diagnóstico, mas o tratamento ainda é tema de discussão. ” A afirmação foi feita pelo Ministro da Transformação Ambiental, Roberto Cingolani, em sua chegada ao Conselho de Assuntos Energéticos. “Trabalhamos até tarde esta noite. Nada foi decidido ainda, mas hoje esperamos progresso, o caminho é longo“, ele adicionou.