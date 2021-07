Dois Kennedys, amigos das finanças. Aqui estão os rostos de Biden no mundo – Corriere.it

A partir de Giuseppe Sarsina

A viúva de Ted na Áustria, Caroline possivelmente na Austrália. Existem alguns republicanos rebeldes

Do nosso correspondente em Washington Na lista dos embaixadores, aliás no mapa geopolítico de Joe Biden, também há lugar para os Kennedys. Quarta-feira 21 de julho O presidente Victoria nomeou Reggie Kennedy, 67 anos, embaixador em Viena. A viúva do senador Ted Kennedy, com quem ele se casou em 1992, supostamente o tirou de uma vida indisciplinada. Após a morte de seu marido (25 de agosto de 2009), Victoria, uma advogada especializada em direito comercial, tratou de muitos outros assuntos: do controle de armas à promoção cultural. Claro, a Áustria não é o epicentro da política externa dos EUA. Curiosamente, no entanto, Biden tenta manter personalidades inovadoras e tradições estabelecidas. Por outro lado, o líder da Casa Branca também considerará conseguir um cargo de embaixador na Ásia ou na Austrália Caroline Kennedy, 63, filha do Presidente John.

Todas as nomeações presidenciais devem ser confirmadas pelo Senado. Biden acelerou nos últimos dois meses, cobrindo as praças mais estratégicas. Embora algumas opções não sejam oficiais. Começando por Pequim, o local mais difícil, onde você deve ir Nicholas Burns, 65 Annie, Ele está a meio caminho entre o mundo acadêmico e as instituições, na estima bipartidária, visto que foi, entre outras coisas, subsecretário de Estado no governo George W. Bush e embaixador da Grécia na Grécia em representação de Bill Clinton. Mais recentemente, ele trabalhou para o The Cohen Group, uma empresa de consultoria para empresas de defesa com interesses na Ásia, incluindo a China.

Outra bobina híbrida é uma bobina Thomas Needs, 60 anosO futuro embaixador em Jerusalém. Nides, profundamente enraizado na comunidade judaica, ocupou cargos nos governos Clinton e Obama. Paralelamente, ele se estabeleceu no mundo das finanças, tornando-se gerente geral e vice-presidente do Morgan Stanley.

Atualmente, Biden selecionou cerca de metade dos futuros embaixadores entre eles Diplomatas profissionais: Uma porcentagem mais ou menos em linha com 56% para Donald Trump, mas longe de 70% para Barack Obama. Como todos os outros presidentes, Biden está pegando uma porção de acasos futuros entre os partidários de sua disputa eleitoral. Entre as cidades mais procuradas certamente está Londres, a capital por meio da qual pode ser administrada a relação especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A ser esperado na cidade Jane Hartley, 71, coleta doações com a ajuda de seu maridoO financista Ralph Schlossstein para a Comissão Eleitoral de Obama e depois para Biden. A primeira a nomear seu embaixador em Paris. O segundo, na verdade, é em Londres. David Cohen, 65, lobista da Pensilvânia e consultor da Comcast, ficará baseado em Ottawa, Canadá. eupara O empresário Doug Hickey deve desembarcar em Roma, na Embaixada da Via Veneto, após coordenar a participação dos Estados Unidos na Milan Expo 2015.

A outra categoria a observar é a dos políticos leais. Este é o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, 50, que ficou do lado de Biden quando vencer as primárias não era uma conclusão precipitada. Garcetti quer visitar Nova Delhi, Índia, Deixando para trás a polêmica sobre a emergência dos sem-teto. O ex-prefeito de Chicago Emmanuel Ram, 61, atua brevemente como chefe de gabinete de Obama, indo para Tóquio, no Japão.

Mas também há bônus para os republicanos que foram mais críticos de Trump. O ex-senador do Arizona Jeff Flake, 58 A diplomacia dos EUA em Ancara, Turquia, enquanto Cindy McCain, 67, viúva do senador John McCain, representará os Estados Unidos na Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação com escritórios em Roma.