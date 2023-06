Expurgar Putin, Wagner não lutará mais na Ucrânia – Europa

A reação de Vladimir Putin à tentativa de golpe de Yevgeny Prigozhin está apenas começando, mas os primeiros efeitos já estão aparecendo: Wagner não lutará mais na Ucrânia. Durante meses, uma pedra no sapato do exército de Kiev, o grupo de mercenários foi avisado de que, se não assinassem o contrato que os ligava de pés e mãos ao exército regular de Moscou, “não participariam mais de uma operação especial operação militar” e não haveria mais financiamento ou suprimentos.” Era isso. Enquanto Prigozhin se aproximava de Belarus, embora o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dissesse não saber o paradeiro do chefe de Wagner, outros peões que o teriam ajudado estavam por perto. Acima de tudo, o comandante da Força Aérea da Rússia, Sergei Surovikin, que não pode ser rastreado desde sábado, divulgou um vídeo instando os rebeldes a pararem. Os rumores do Moscow Times sobre sua prisão foram confirmados hoje pelo Financial Times, mas não é ainda não se sabe se ele “foi acusado de cumplicidade no levante ou se estava sendo detido para interrogatório”.

Segundo a Bloomberg, o general está sendo interrogado há vários dias “em local não especificado”, mas não está na prisão. Aqui eles vão perguntar a ele sobre conexões com Wagner e Prigozhin. Em vez disso, a filha de Surovikin, Veronika, negou tudo, argumentando que “nada aconteceu” e que “cada um está em seu lugar”: “Os pais da menina apoiaram a explicação do cone de sombra de que o general nunca aparece na mídia todos os dias e não fazer declarações públicas.” Regularmente”. Surovikin e Prigozhin eram ambos ativos na Síria e o chefe Wagner sempre tinha palavras positivas para ele. No entanto, essa não seria a única razão pela qual o General Armageddon esperava uma mudança no topo. Nomeado por Putin no outono para comandar as forças russas na Ucrânia, Surovkin liderou a campanha na qual Moscou bombardeou os sistemas de abastecimento de energia de Kiev, atingindo usinas de energia ucranianas e outras infraestruturas críticas, mas não conseguiu passar. tentando sair. sem eletricidade. Uma derrota parcial teria levado o czar a substituí-lo, em janeiro, pelo chefe de gabinete Valery Gerasimov, cujo substituto seria Surovikin. Como ele, haverá outros líderes militares suspeitos de ter pelo menos alguma simpatia pela tentativa de rebelião de Prigozhin. A especulação sobre expurgar esses traidores rotulados por Putin para dar à Rússia uma “punhalada nas costas” não foi confirmada. Mas, fosse propaganda ou não, o presidente russo parece ter recuperado a confiança após a saída de Prigozhin de cena. Acompanhado por um alto serviço de segurança, ontem à noite fez uma visita ao Daguestão, onde foi recebido, segundo a apresentadora Olga Skabeeva, “como uma estrela do rock”. Um piquenique com apertos de mão e demonstrações de apoio da multidão, ao qual Putin se dirigiu dizendo que “nunca duvidou” de seu povo durante a Rebelião de Wagner. Confirmação de que o presidente russo voltou a se vangloriar hoje em Moscou por ocasião do fórum de iniciativas estratégicas da agência. A princípio, ele se aproximou do estande da NexTouch, marca que produz telas sensíveis ao toque, sorrindo, desenhando uma carinha sorridente na tela. Em seguida, destacou que “o mundo não entrou em colapso devido às sanções e à retirada das empresas ocidentais” e “pelo contrário, as oportunidades para os empresários russos se multiplicaram”.