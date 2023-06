Sobre o Estreito de Messina, um pôr do sol como nunca antes causado pela fumaça dos incêndios no Canadá

StraitWeb

A enorme nuvem de fumaça dos incêndios que assolou o Canadá por dois meses escureceu os céus primeiro sobre Nova York, depois atingiu a Europa Ocidental impulsionada pela corrente de jato do Atlântico e, finalmente, chegou à Espanha e Portugal. Entre ontem e hoje, esta incrível nuvem de fumaça espessa também cobriu a Itália, primeiro na Sardenha e no Piemonte, e hoje também no sul da Calábria e na Sicília.

A nuvem de fumaça nublou o céu durante nosso dia, limitando a radiação e assim também aumentando as temperaturas durante o dia (em Reggio Calabria não ultrapassou o máximo + 28°CValor muito bom para o final de junho. Assim, o pôr do sol fica incrível com tons de amarelo e vermelho, como podemos ver nas fotos que acompanham o artigo. A nuvem tornou-se progressivamente mais densa e espessa durante a tarde, podendo ficar ainda mais espessa amanhã: a ausência de ventos no Mediterrâneo central determinará a sua continuação por pelo menos mais 36 horas nas mesmas zonas.

Este tipo de cenário é muito frequente no caso dos ventos Khamaseen que trazem grandes quantidades de areia e poeira do deserto do Saara para o Estreito e sul da Itália, mas também pode ocorrer devido à erupção do vulcão Etna ou fumaça de locais incêndios. Mas sempre mais limitado. A característica que torna este cenário único é que desta vez é fumaça de incêndios a mais de 7.500 quilômetros de distância. Evento muito legal!

