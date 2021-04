Nova Zelândia interrompeu uma “bolha de viagens” com a Austrália

Após o aumento de casos de Coronavírus na Austrália e Nova Zelândia Decida comentar “Bolha de viagens” entre os dois países Estava em vigor A partir de 19 de abril. A decisão veio depois que alguns novos casos foram identificados na Austrália: particularmente na região de Perth, capital da Austrália Ocidental, que entrará em um bloqueio de três dias.

A “bolha das viagens” foi criada em decorrência da baixa disseminação do vírus nos dois países, para permitir que os viajantes entre a Austrália e a Nova Zelândia o fizessem sem passar por um período de quarentena. Já desde outubro passado, estamos viajando da Nova Zelândia Eles podem entrar Na maioria dos estados australianos, sem a necessidade de quarentena, mas não era o mesmo para os viajantes da Austrália para a Nova Zelândia, cerca de 1,5 milhão a cada ano antes da pandemia.

No ano passado, Austrália e Nova Zelândia conseguiram conter a epidemia por meio de restrições rígidas e por serem duas ilhas que não compartilham suas fronteiras diretamente com outros países. A abordagem da Nova Zelândia para a emergência foi considerada Dotado Desde o início da pandemia, quando o governo fechou as fronteiras e impôs um bloqueio rígido. Ao contrário de muitos países europeus, por exemplo, a Nova Zelândia há muito mantém as restrições e continua as atividades de rastreamento de contatos de maneira abrangente. Em vários casos, a identificação de um pequeno número de novos casos foi suficiente para levar as autoridades da Nova Zelândia a aplicá-los o novo Um bloqueio completo.

