Recomendamos um abridor de latas, candidato na época ao movimento 5 estrelas, Isabella AdenolfiNas eleições europeias de 2014, ele se apresentou com a promessa de “minar a classe minoritária europeia liderada por lobistas e interesses financeiros”. “Aqueles que nos representaram até agora, os partidos, eram os porta-vozes da política – acrescentaram os aspirantes ao Parlamento Europeu – e não tinham nenhum motivo real, exceto por um salário extra”. Reeleito em 2019, Adinolfi deixou Senkestel esta manhã para se juntar ao Partido Popular Europeu, à família da União Europeia em Forza Italia e à União Democrática Cristã de Angela Merkel. Adenolfi se despediu do movimento que fundou Bebê Grillo É o sexto nos últimos cinco meses. Dos catorze eleitos nas últimas eleições europeias, apenas oito eurodeputados permaneceram leais ao comediante genovês.

Receber

A primeira, a nova cinquestela foi recebida de braços abertos Antonio Tajani. “Conheci Issa Adinolfi e Andrea Carrobo”, tuitou o poderoso jogador, confirmando os rumores de que o agora ex-Pentastelata e ex-jogador da Liga, ambos do sul da Itália, estão prestes a entrar no EPP. “A presença da nossa delegação é reforçada na grande família de europeus famosos. Olá!” Escreveu Forza Italia, a coordenadora nacional.

Synquistel anterior outro

Os outros cinco M5s em fuga, como os Neo-populistas, são todos deputados do segundo mandato. O primeiro a sair, no início de dezembro de 2020, foi … Ignazio CoraoE a Eleonora EvieE a Rosa Damato e Piernicola Pedicini. O destino dos quatro foram os Verdes Europeus, a formação da União Europeia mais próxima dos programas e batalhas originais do movimento, mas que se manteve seca em 2014 quando, na primeira entrada do Quinteto no Parlamento Europeu, os M5s eleitos juntaram-se a um grupo Nigel FarragEle é considerado o pai político do Brexit, junto com a extrema direita em Estrasburgo que anda de bicicleta. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, as cinco estrelas acabaram no limbo parlamentar de não-membros, que na Eurocâmara devem ser submetidos a um ato parlamentar estrito que os relega a tempos reduzidos de palavra e a menos capacidade de influenciar arquivos legislativos.

Foi o quinto a abandonar os M5s na Europa Marco Zulu, Que se juntou aos liberais Renew Europe, grupo criado pela vontade do presidente francês, Emmanuel Macron. Nos últimos meses, o movimento tem tentado unir fileiras exibindo papéis de negociação com o grupo dos social-democratas, a família da União Européia do Partido Democrata. Apesar de alguns sinais de abertura, o Senado permanece fora do único grupo político do qual eles esperam fazer parte no futuro, enquanto os insatisfeitos eurodeputados e a segunda legislatura estão deixando o movimento peculiar.