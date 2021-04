Situação no aeroporto, voos proibidos

Variante indiana de Vírus Corona Capturado pela primeira vez na Suíça Depois que já apareceu na Grã-Bretanha e na Bélgica. O caso envolvia um passageiro que se dirigia a um aeroporto suíço. O anúncio foi divulgado nas redes sociais pela Secretaria Federal de Saúde Pública e imediatamente divulgado na mídia mundial. A proibição de voos para o país asiático está agora sendo avaliada como outros países europeus já fizeram. A Índia é o país que bate o recorde mundial em número de infecções há alguns dias. Na sexta-feira, 330 mil novas infecções foram relatadas e o sistema de saúde está em pleno funcionamento. Os hospitais carecem de equipamentos e oxigênio. O número de mortes saltou nas últimas vinte e quatro horas para 2.263, um número nunca visto antes. Emergência total também está na capital, Nova Delhi. De acordo com especialistas, o declínio de Evebnti se deve à variante indiana, que é mais agressiva do que as outras.

O primeiro caso do vírus Covid indiano foi encontrado na Suíça: Autoridade de Saúde (AFP) pic.twitter.com/0y3sIqSGnF The Times Of India (@Timesofindia) 24 de abril de 2021

Hospitais na Índia estão soando o alarme. Os pacientes da Covid ainda estão morrendo de hipóxia, enquanto o país registrou um número recorde de novos casos e mortes pelo terceiro dia consecutivo. Nos últimos três dias, quase um milhão de novas infecções foram relatadas. A situação é especialmente perigosa na região de Delhi. No Hospital Ouro de Jaipur, 20 pessoas morreram durante a noite devido à falta de oxigênio, enquanto no Hospital da Sagrada Família, as unidades de terapia intensiva foram esgotadas. “Quase todos os hospitais estão em seus limites – quando o oxigênio acaba, não há muito o que fazer para muitos pacientes”, disse Sumit Ray, médico que trabalha no local, à BBC. Durante a noite, o Hospital Moolchand, com 135 pacientes cobiçosos em máquinas de suporte de vida, liberou um socorro, alegando que eles ainda tinham o equivalente a apenas 30 minutos de suprimento de oxigênio. “Empregamos uma equipe toda a noite para garantir que o maior número possível de vidas seja salvo”, disse o diretor médico do hospital, Madhu Handa, ao NDTV, acrescentando que todas as instalações médicas na área estão em condições semelhantes.

O que está acontecendo na Europa

Na Bélgica, 21 estudantes indianos que chegaram pelo Aeroporto Roissy de Paris em meados de abril testaram positivo para a variante e foram colocados em quarentena. De acordo com vários especialistas, eles podem ser vítimas de um “poluidor severo”, possivelmente dentro de seu grupo, enquanto viajam de ônibus da região de Paris para a Bélgica. Grã-Bretanha, Canadá, Cingapura e Emirados Árabes Unidos proibiram voos da Índia. A Índia, um grande fabricante de vacinas, iniciou uma campanha de vacinação, mas apenas uma fração de seus 1,39 bilhões de habitantes receberam uma dose.

