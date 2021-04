Biden quebra o tabu: “Foi um genocídio dos armênios.” A raiva de Ancara explode

106 anos após o início do êxodo e do massacre em que sua vítima foi morta Armênia Nos territórios do Império Otomano, os Estados Unidos reconhecem oficialmente o que aconteceu na atual Turquia “Genocídio”. A definição dos antecessores do presidente dos Estados Unidos evitando por muito tempo a usou justamente para evitar divisões com o aliado turco.

“ Todos os anos, neste dia, lembramos a vida de todos aqueles que morreram no genocídio armênio na era otomana e estamos empenhados em evitar que tais atrocidades voltem a acontecer. O presidente disse Joe Biden. Um reconhecimento muito importante, ele ganhou um apreço especial da Armênia, mas também da comunidade armênia que se mudou para a América após a diáspora após “Metz Yegirun”, “o grande mal”, como os armênios o chamam.

Ele é o primeiro, Nikole PashinyanEle escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos descrevendo esse gesto de Biden. Um passo forte no caminho para o reconhecimento da verdade, justiça histórica e apoio inestimável para os descendentes das vítimas do Genocídio Armênio “, Embora lembrando que isso poderia funcionar como um freio às novas tragédias da humanidade.” As palavras que se seguiram reuniram muitas pessoas em memória das vítimas, em Yerevan, para rezar e expressar as suas condolências em torno da chama eterna. Uma tocha que lembra uma tragédia que, segundo algumas estimativas, causou o deslocamento de dois milhões de pessoas e a morte de cerca de um milhão e meio.

A declaração enfureceu Ancara. Ministro de relações exteriores , Mevlüt ÇavuşoluEle escreveu um tweet muito áspero: Não podemos tirar lições de ninguém sobre nossa história. O oportunismo político é a maior traição à paz e à justiça. Rejeitamos totalmente esta interpretação, cuja única base é o populismo Em seguida, o Ministério das Relações Exteriores turco pediu à Casa Branca. “ Para corrigir este grave erro que impede a paz e a estabilidade em nossa região e abre uma ferida profunda que mina nossa amizade e confiança mútua. O memorando afirma que “a Turquia não aprende lições de ninguém, incluindo os Estados Unidos”.