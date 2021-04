“Ele está esperando por outra vítima.” Então, o assassino de crianças matou uma criança

Era 12 de fevereiro de 1993 quando o Prof. Filho James Bulger, de apenas dois anos, desapareceu enquanto estava em um shopping center perto de Liverpool, em Inglaterra. Foi o início de uma história assustadora, que destaca um dos assassinatos mais horríveis e chocantes da história, já que os assassinos tinham rosto de duas crianças de 10 anos.

Desaparecimento e assassinato

Em 12 de fevereiro de 28 anos atrás, James Bulger foi ao Shopping Center New Strand em Bottle com sua mãe, Denise. Por volta das 15h40, foi relatado AssassinatoA mulher foi a um açougue comprar carne e, enquanto ela estava no armazém, a criança soltou sua mão. Foi só quando ele saiu, depois de um curto tempo, que a mãe percebeu que o filho estava desaparecer. Procuras imediatas de criança que usava blusão azul, jaqueta com capuz, calça de corrida cinza e tênis branco no momento do sequestro. “ Eu não devo largar a mão dele – A mãe de James disse durante um documentário que ele se lembra dela guardião – É difícil para mim dizer, mas é a verdade “

Dois dias depois, em 14 de fevereiro de 1993, o corpo do menino foi encontrado na Ferrovia Walton: ele havia sido ferido no trem, mas um médico legista identificou vários ferimentos que ele não atribuiu a um acidente. Era a criança matandoNa verdade, ele foi atingido por chutes, tijolos, pedras e até por uma barra de ferro de 10 quilos. Na época, conforme relatado em artigos da época, um patologista alegou que James havia sofrido tantos ferimentos que não conseguia isolar nenhum deles como fatal. O menino foi encontrado sem roupas da cintura para baixo, com o rosto manchado Tinta azul.

Eu mereço um assassino de crianças

Como afirmado em guardião Naquela época, fitas das câmeras de segurança do shopping, datadas de 12 de fevereiro de 1993, capturavam uma foto do sequestro às 15h42. O que os detetives viram os chocou: segurar a mão do jovem James era um pequeno personagem, uma criança. Naquela época, foram divulgadas imagens de câmeras de vídeo, na esperança de que alguns cidadãos conseguissem localizar um local Crianças lutaram. Poucos dias depois, a delegacia recebeu um telefonema de uma mulher que indicou sua suspeita sobre duas crianças de 10 anos que haviam abandonado a escola naquele dia: John Venables e Robert Thompson. Então a polícia tentou ver com clareza e, no dia 18 de fevereiro, foram até a casa dos meninos, onde encontraram roupas azuis e ensanguentadas. No início, os assassinos de crianças negaram o sequestro e o assassinato de James, depois se acusaram de revelar detalhes perturbadores sobre o crime. Em 20 de fevereiro, ambos foram Preso.

Os investigadores reconstruíram o dia do desaparecimento, disse ele guardião Em um artigo datado de 2 de novembro de 1993. John e Robert, seus colegas de classe, decidiram faltar à aula e ir ao shopping. Depois de tentar Sequestro Outro garoto, eles foram até James, falaram com ele para convencê-lo, então eles pegaram sua mão e o puxaram para fora, então o arrastaram para um canal. Aqui um dos rapazes (cada um acusando o outro) agarrou-o pelos pés e deixou-o cair na cabeça, causando um ferimento profundo na testa, e tentaram cobri-lo com um capuz. Em seguida, eles seguiram seu caminho, vagando 4 km pelas ruas de Liverpool. Já era tarde demais quando James foi levado para os trilhos Estrada ferroviáriaAí começou a tortura que levou à morte da criança. Primeiro, tinta azul no rosto, depois jogando pedras e tijolos, chutes, formigamentos e golpes com uma barra de ferro. No final das contas, James é abandonado nos trilhos da ferrovia, quando um trem colide com ele. As investigações revelaram que durante o percurso de 4 quilômetros que as três crianças fizeram, os jornais indicaram que 38 pessoas foram referenciadas pelos jornais. Tenho 38 anos em Liverpool. ” Eles notam James e seus assassinos, mas ninguém interfere.

Atacado

O Processar O assassinato de James começou em 1o de novembro de 1993. Para permitir que o acusado fosse visto, plataformas elevadas especiais foram construídas, nas quais John Venables e Robert Thompson podiam sentar-se. A promotoria alegou que os dois meninos participaram do sequestro e assassinato de Bolger. Como eram menores de 14 anos, a acusação teve que provar que os assassinos de crianças eram Consciente Pela seriedade de suas ações. Psiquiatras, conforme relatado na época Apnews, Foi reconhecida a inteligência acima da média dos meninos, o que lhes permitiu distinguir o bem do mal, a ponto de sofrerem pesadelos e angústias relacionadas ao assassinato.

Levando em consideração os laudos psiquiátricos, os registros dos interrogatórios e o estado de espírito das duas crianças, o tribunal concluiu que os dois assassinos conseguiram entender a gravidade do que fizeram e distinguir entre a ação certa e a correta. errado. Então, em 24 de novembro de 1993, John Venables e Robert Thompson foram anunciados culpado Do Supremo Tribunal de Preston e condenado a 8 anos de prisão: Eles foram os mais jovens assassinos da história moderna da Inglaterra. Em 2001, foram liberados e receberam novas identidades como forma de proteção contra eles, para evitar que fossem rastreados e expostos a ameaças e repercussões.

Onde está o assassino de crianças hoje?

O nome John Venables voltou às páginas dos jornais em 2008, quando a polícia o deteve por suspeita de que tinha começado uma briga: foi intimado e advertido nos meses seguintes também por porte de cocaína. Então, em 2010, John Ele voltou para a prisão por violar os termos de sua licença de soltura. O Ministério da Justiça confirmou, de acordo com o que informou guardião, Que o homem era Convocado sob custódia Sem especificar os motivos.

Venables foi posteriormente acusado de fazer o download e publicá-lo Pornografia infantil Ele se declarou culpado e foi condenado a dois anos de prisão. Depois de retornar gratuitamente, ele foi preso novamente por posse de pornografia infantil e voltou à prisão em 2018. Ele está preocupado com a libertação do pai de James, Ralph Bolger, que, conforme relatado. Página de fãDeclarado: É um insulto à família O pai de James também solicitou que Venables fosse removido da proteção de identidade para torná-lo conhecido. Sabemos do que ele é capaz – acrescentou – ele está apenas esperando por outra vítima. Vamos garantir que isso não aconteça “

Por outro lado, as notícias sobre Robert Thompson são escassas. Depois que sua sentença expirou em 2001, não houve menção a ele e sua nova identidade foi mantida em segredo. Parece que ele está começando uma nova vida.