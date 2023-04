No caso Orlandi, o Papa quer toda a verdade. O mundo está nos observando: não vamos esconder nada »- Corriere.it

para”No caso Orlando O Papa Francisco e o Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin querem que a verdade seja revelada sem reservas ». dizê-lo exclusivamente a correio Promotor de Justiça na Cidade do Vaticano, o professor Alessandro Dedi, nascido em 1965, é um advogado criminalista consagrado e professor de processo penal. Didi é um profissional de alto nível, que lidou com eventos altamente sensíveis e possui qualidades e meios para buscar profundamente a verdade. Hoje (terça-feira) ele se encontrará pela primeira vez com Pietro Orlandi e a advogada de família Laura Sgro.

Professor Didi, que metodologia você pesquisou e vai se aprofundar no caso Orlandi? Qual é a abordagem diante da incumbência que recebeu do Papa no caso de Emanuela?

Para responder à sua pergunta, acho que a hipótese é apropriada. Há alguns anos, o Santo Padre me nomeou juiz do Tribunal do Vaticano no escritório do Promotor de Justiça, que na época era chefiado pelo meu professor, o professor Gian Piero Milano; Sob sua experiente experiência e orientação diligente, investigações variadas e cuidadosas foram realizadas. No mês de setembro do ano passado, depois de ter atingido a idade de aposentadoria, o Papa Francisco, que gentilmente considerou minha universidade e minha profissão de advogado, confiou-me o cargo de chefe deste departamento tão delicado, que também foi reorganizado graças ao auxílio de dois ofícios ordinários e dois ordinários. juízes aplicados. Embora não seja fácil progredir em uma instituição que se orgulha de 2.000 anos de tradição, tento revisar todos os arquivos que herdei. Entre eles, havia um que continha Uma série de denúncias da família Orlandi sobre o desaparecimento de Emanuela. Para finalmente esclarecer o assunto, em janeiro deste ano recebi do Papa a incumbência de tratar do caso e, nessa perspectiva, decidi reunir todas as informações em um único arquivo, tendo compreendido imediatamente a relevância do assunto. . dos materiais que eu tinha disponível. Em conjunto com esta iniciativa, uma comissão parlamentar de inquérito foi formada na Itália e, portanto, haverá uma cooperação frutífera entre os dois países.

«Há, sem dúvida, investigações a realizar e aspetos a explorar, bem como pedidos de seguimento reiteradamente formulados pela família Orlandi. No entanto, um perfil pessoal que vale a pena destacar é que tanto o Santo Padre quanto o Cardeal Pietro Parolin me deram a máxima liberdade de ação para investigar de forma ampla, sem estipulação de nenhum tipo e com um convite firme a não me calar sobre nada. Tenho o mandato de verificar todos os aspectos no espírito de franqueza, de “parrhesia” evangélica, e esta abordagem é a mais importante. Esta é a posição com a qual abordamos o caso Orlandi.”

Podemos dizer que houve um forte desejo por parte do Sumo Pontífice de saber a verdade sobre o destino de Emanuela?

“Sim, o desejo e a vontade de ferro do Papa e do Secretário de Estado de esclarecer sem reservas. E na minha atividade – como acabei de referir – não recebi nem sofri qualquer tipo de condicionamento quer nas investigações que estamos a realizar, quer nas investigações que já foram realizadas ».

Algo realmente aparece, pelo menos em termos de visão geral?

• Alguns resultados preliminares foram alcançados. Fiquei sabendo que a Comissão de Inquérito italiana tem a missão – também por meio de rogatória – de solicitar ao judiciário vaticano informações e ideias que daremos com muita franqueza com vistas à cooperação mútua. Com base nestas premissas, gostaria muito de reiterar a esperança de que um dia a verdade possa emergir do resultado deste esforço conjunto ».

Como sua empresa está organizada?

«Posso dizer-vos que em poucos meses foram feitos exames que não se faziam há 40 anos e que me permitiram analisar aspectos muito importantes. As investigações aprofundadas que se realizam devem aparecer, porque são atividades investigativas destinadas a fluir inteiramente para os arquivos do Escritório, e as hierarquias vaticanas têm plena consciência disso. Mal-entendidos não devem mais se insinuar em certos documentos probatórios, e não pode haver sombras sobre as quais uma aura de mistério possa continuar a se formar. Se eu não realizar atividades investigativas com cuidado – mesmo que eu as mencione, vou trabalhar dentro do Vaticano – estarei sob os olhos do mundo inteiro. E eu absolutamente não quero que ninguém pense que, de alguma forma, manteve alguém ou encobriu alguma situação. Não quero correr esse risco, não posso correr. O Vaticano conhece essas minhas prerrogativas e tenho amplas garantias de que compartilhamos as mesmas intenções ».

“Sim, e há muitos, muitos mais; pude lê-los e analisá-los. Também houve compras internas de papéis muito velhos e empoeirados. Ainda estou procurando mais.”

Você também conseguiu conduzir audiências de testemunhas dentro do Vaticano?

«Também estamos a trabalhar nesta frente, mas não posso dizer mais nada; Acumulamos muitos itens, embora em um tempo relativamente curto. Ouviremos Pietro Orlandi e obteremos as informações de certificação necessárias e ouviremos o que ele não editou para nos dizer. Vamos ouvir tudo e investigar o feedback apropriado. Existem – dentro e fora do Vaticano – figuras que ainda podem ser encontradas. Investigações importantes também foram feitas durante a antiga Inquisição Romana. Mas tenho que esclarecer uma coisa… »

Algum esclarecimento, professor Didi?

«A premissa é que, tecnicamente, eu e minha equipe não podemos fazer investigações na Itália, então devemos nos limitar a trabalhar em um terreno de meio quilômetro quadrado: dentro de minha jurisdição gozo de ampla autonomia, mas quanto a investigações sobre Solo italiano Devo necessariamente me comunicar com o Ministério Público em Roma e com o novo procurador, Francesco Le Foy. No passado, devido a atividades investigativas anteriores, as relações entre os dois gabinetes do procurador-geral e Di e os resultados eram lucrativos. Nesta nova fase, se houver casos extremos, avaliaremos a possibilidade de enviar pedidos rogatórios ao Ministro Nordio, pelos canais institucionais apropriados, e pediremos à autoridade judiciária italiana que realize as investigações que julgarmos necessárias quando estivermos prontos, com um tendo em vista a cooperação mútua, para realizar todos os pedidos que ele quer Roma Procuradoria Enviado do Ministério da Justiça para a Secretaria de Estado. Teremos que discutir muitos aspectos e dizer-lhes muitas coisas como eles nos fazem.” READ "As sanções são ineficazes? Quase sempre foram": entrevista ao analista americano Joffe. "Moscovo não entra em colapso? Só o Ocidente já não é suficiente. Mas aqui nos Estados Unidos não corremos o risco de congelar: na Europa, sim"

Mesmo que 40 anos tenham se passado, ainda existem figuras e “memórias históricas” capazes de reconstruir os fatos?

“Estamos trabalhando nisso. O Papa Francisco se esforça persistentemente pela transparência absoluta, pela busca da verdade e da limpeza. A abordagem adotada no caso Orlandi é a mesma aplicada à posse do imóvel em Sloane Street, em Londres, com o qual iniciei minha atividade como magistrado no Vaticano. Nunca aconteceu que um cardeal fosse julgado e um cidadão italiano fosse preso na Itália a pedido do Vaticano. O indiciamento contra Mincione, Biscio e Turzi será realizado em julho, e o veredicto sairá em dezembro..