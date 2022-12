Mísseis russos na Ucrânia e cidades em blecaute – o mundo

Mísseis russos chovem na UcrâniaExplosões também foram relatadas em Kyiv e Lviv (no oeste da Ucrânia), que fica longe da linha de frente, em Kharkiv (leste), Odessa (sul) e Sumy (nordeste). A infraestrutura de energia também está sendo visada, com cidades passando por quedas de energia e problemas com o abastecimento de água.

Defesa antiaérea responde a ataques. Kyiv informou que abateu 54 dos 69 mísseis russos disparados contra o país esta manhã. O prefeito da capital, Vitali Klitschko, disse que após o ataque de hoje, 40% da população de Kyiv está sem eletricidade, com moradores da capital relatando explosões em vários distritos, segundo a mídia ucraniana. Segundo o prefeito, as forças de defesa aérea ucranianas destruíram 15 mísseis russos sobre Kyiv.

O ministro da Energia ucraniano, Herman Halushenko, disse O pesado ataque russo causou danos às usinas de produção de eletricidade e à rede elétrica do país Apesar do excelente trabalho da defesa aérea. Isto foi relatado pelo independente Kyiv. O ministro explicou que a situação energética é particularmente difícil nas regiões de Kyiv e Odessa, bem como no oeste da Ucrânia.

defesas russas destruiu um objeto não identificado no distrito de Engels, na região de Saratov, 500 km da fronteira com a Ucrânia. O governador regional Roman Busargin anuncia isso em seu canal do Telegram, conforme relatado pela TASS. “As defesas aéreas estavam operando na área de Engels. Um objeto desconhecido foi destruído. Os serviços de emergência foram enviados ao local. Não há ameaça à segurança dos moradores”, disse o governador. No mês passado, a Base Aérea de Engels foi atingida duas vezes por drones.

Segundo as autoridades de Minsk, um míssil antiaéreo ucraniano caiu hoje na Bielo-Rússia. Segundo a Agência Belta da Bielorrússia, o presidente Alexander Lukashenko foi informado da queda do porta-aviões ucraniano S-300 em solo bielorrusso. Autoridades militares e técnicas estão no local.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, rejeita a fórmula de paz de Zelensky, uma “ilusão” – A Rússia não pretende falar com ninguém com base na “fórmula de paz” proposta por Vladimir Zelensky, Kyiv não está pronta para o diálogo – disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista à RIA Novosti. “É claro que Kyiv não está pronta para o diálogo. Zelensky alimenta a ilusão de obter, com a ajuda do Ocidente, a retirada de nossas tropas das terras russas em Donbass, Crimeia, Zaporozhye e Kherson, o pagamento de uma compensação de parte da Rússia e tribunais internacionais ”e afins. “Naturalmente, não haverá negociações nessas condições”, disse Lavrov.

Outro ataque maciço e sem sentido de mísseis russos à Ucrânia, que destruiu infraestrutura e instalações médicas indiscriminadamente e matou civis deliberadamente. Não haverá impunidade para os crimes de guerra russos. “Nosso apoio à Ucrânia continuará inabalável”, escreveu o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, no Twitter.