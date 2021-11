Cop26, petição à ONU por Greta e ativistas: “Declare um aquecimento ‘emergência climática sistêmica’. É como Covid”

enquanto o Rascunho do documento final, Enquanto espera para passar no exame do governo, as nomeações policial 26 Que será focado hoje Transporte. Mas para abrir hoje é uma nova chamada que lancei Greta Thunberg E outros jovens ativistas do clima que enviaram um petição legal Ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, que foi convidado a declarar oficialmente o problema do aquecimento global “emergência climática pública”.

Para dar notícias da última iniciativa dos manifestantes desde o início da cúpula Glasgow Continue a protestar e enviar mensagens aos grandes do planeta Kan guardião que pôde ver o documento elaborado pelo grupo que na cidade escocesa contou com a participação de dezenas de milhares de ativistas que se uniram para atacar as políticas globais sobre o clima, “bla bla bla” Dos líderes criticaram o trabalho da conferência e consideraram falência.

Entre os 14 promotores originais da petição, além de Greta Thunberg, ativistas de luta contra as mudanças climáticas de todos os continentes, como Ranton Engine NS Deixe-me cápua, das Ilhas Marshall (que estão em risco de inundação), Redema pandey (Índia), Villasnor Alexandria (use e Eles constroem as planícies (África do Sul). Os ativistas estão pedindo ao Secretário-Geral e outras agências da ONU que “iniciem uma resposta geral da ONU à emergência”. e fazê-lo em termos de “ação climática global” em todos os níveis, apelando a uma ação coordenada semelhante em resposta a pandemia de doença do vírus corona: “A emergência climática, que ameaça todas as pessoas no planeta no futuro previsível, não é menos perigosa do que a pandemia global. É por isso que requer ação internacional urgente semelhante”, explicam.

Entretanto, hoje em Glasgow iremos discutir o transporte e o enfoque será no transporte privado e a rota a percorrer para chegar a Emissões zero no menor tempo possível. Mas também discutiremos como descarbonizado Setores onde é difícil reduzir as emissões, como aqueles Náutico E essa aeroporto. A este respeito, o Anúncio Clydebank Para fazer ou inventar métodos descarbonizados Quem em Porte, Minter meus representantes Fabricantes de automóveis Discutirá o compromisso de produzir apenas carros com emissões zero até 2040. o Coalizão Internacional para Ambições de Aviação Climática Por um grupo de países que querem seguir um caminho para descarbonizar o setor da aviação. Por fim, a questão da redução de emissões em Transporte rodoviário pesado.

Primeiro ministro britânico, Boris JohnsonE pela manhã ele voltou ao apelo para tentar “arrebatar” a meta do aquecimento global o mais tardar Teto de 1,5 graus Mais do que uma era pré-industrial. Ele disse que os negociadores estão “nos últimos metros, os mais difíceis”, tentando “transformar promessas em ações sobre as mudanças climáticas. Mas ainda há muito a fazer”.