Mães trocando bebês depois de meses: fetos confusos na clínica

Em setembro de 2019 Daphna Cardinale deu à luz Eu engravidei graças ao bebê Fertilização in vitro quem não se parece com ela ou se parece com ela Marido de alexandre. o casal de Califórnia Ele imediatamente pensou que a criança não era seu filho, porque ele tinha pele escuraNo entanto, eles inicialmente confiaram nos médicos da clínica com que entraram em contato. Mas depois de cerca de dois meses, eles fizeram um teste de DNA e encontraram a confirmação de suas suspeitas. Naquele momento, com a ajuda da clínica, eles foram procurar o casal que havia recebido um bebê por engano e que deu à luz outra menina uma semana depois. Depois de várias reuniões, os quatro decidiram começar Procedimentos legais para a troca de meninasque ocorreu em janeiro de 2020.

O outro casal pediu para não ser identificado, mas Daphne e Alexander decidiram abrir um processo contra o California Center for Reproductive Health em Los Angeles e o In VitroTech Labs, acusando-os de cometer crimes. Negligência médica e encobrimento fraudulento. “Nossas memórias de dar à luz serão para sempre confusas pelo fato de que nosso filho biológico foi dado a outra pessoa, e a criança que eu lutei para trazer ao mundo não era minha”, explicou Daphne em uma entrevista coletiva.

“O sofrimento e a confusão da minha família não podem ser subestimados”, acrescentou. “Em vez de amamentar minha filha, amamentei uma menina e tive que deixá-la depois”. Além disso, ele reiterou que a situação era mais difícil para sua filha de sete anos de idade, que tinha dificuldade para entender a troca. O processo explica como Cardinale e seu marido estão sendo tratados por “sintomas de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático” após o acidente.

O advogado Adam Wolfe, que representa os quatro pais, disse que o outro casal também planeja abrir um processo. Esta não é a primeira vez que um episódio como este acontece nos Estados Unidos da América. Em 2019, outra família na Califórnia descobriu que seu filho nasceu em Nova York: eles processaram a mãe biológica, que teria desejado ficar com a criança, e o juiz decidiu a favor dos pais genéticos.