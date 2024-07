Especialista em doença de Parkinson e suas dez visitas à Casa Branca. Novas dúvidas sobre Biden

E se o presidente dos EUA, Joe Biden, ficar gravemente doente? Nas últimas horas, surgiu um boato que gerou muita discussão. De acordo com várias fontes da mídia americana, na verdade, o presidente Biden pode ter a doença de Parkinson. A indiscrição foi denunciada no último sábado por Correio de Nova Yorkque revelou um detalhe interessante: no dia 17 de janeiro, um médico especialista em doença de Parkinson de… Centro Médico Walter Reed Ele visitou a Casa Branca a convite do médico pessoal do presidente, Kevin O’Connor. Esta reunião levantou muitas especulações sobre a saúde de Biden e as potenciais repercussões no seu papel de liderança, com uma pressão crescente de alguns democratas para que o presidente se retirasse da corrida à reeleição. Na verdade, alguns dirigentes do partido anunciaram no domingo, durante uma reunião de importantes membros democratas da Câmara dos Representantes, que Joe Biden deveria anunciar a sua retirada da corrida. Será sobre Jerry Nadler Joe Morrill de Nova York, Mark Takano da Califórnia e Adam Smith de Washington.

Especialista em doença de Parkinson na Casa Branca

Um segundo relatório esclareceu mais detalhes sobre a possível doença. Como Alex Berenson postou em seu Substack, Fatos não relatadoso médico Kevin R. Canardo Ele visitou a Casa Branca nove vezes entre 28 de julho de 2023 e 28 de março de 2024. Os registros dessas visitas, que se estendem até 31 de março de 2024, Disponível É de domínio público. Mas quem é Kevin R. Canardo? Ele é neurologista e coronel aposentado do Exército, além de especialista em distúrbios do movimento no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. De acordo com seu prontuário médico, ele é um neurologista especialista e seu trabalho na busca de tratamentos para a doença de Parkinson em estágio inicial é bem conhecido nos Estados Unidos. A presença frequente de um especialista em doença de Parkinson na Casa Branca levanta agora muitas especulações e mais questões sobre a saúde do presidente Joe Biden e os motivos por detrás de tais visitas especializadas. A Casa Branca nega e afirma que Canard é simplesmente o neurologista que visita Biden todos os anos. O mesmo médico também tinha provado, durante o último mês de Fevereiro, que o Presidente norte-americano não tinha problemas especiais. Mas a questão básica permanece: porquê todas estas visitas em tão pouco tempo? Tudo parece ser apenas uma rotina normal.

Opinião de especialistas relatada pela mídia americana

Alguns especialistas médicos acreditam que é plausível que seja Joe Biden Sofre de parkinsonismo, um termo médico que descreve um grupo de distúrbios neurológicos caracterizados por sintomas semelhantes aos da doença de Parkinson, incluindo tremor, rigidez muscular, lentidão de movimentos (bradicinesia) e instabilidade postural, ou seja, dificuldade em manter o equilíbrio e a postura. Professor Emérito de Neurociências, que nunca havia tratado o presidente antes, Um disse Imprensa livre Acreditar que Biden pode ter doença de Parkinson: Alex Berenson foi contatado por outro neurologista após seu artigo sobre… Subpilha, confirmando essas observações. Este último explicou que todos os sintomas que podem ser observados no Presidente Biden são sintomas da doença. Embora seja provavelmente apenas uma coincidência, na semana passada o ocupante da Casa Branca assinou uma legislação para combater a doença de Parkinson, que promete “ Aumentar significativamente o financiamento federal para pesquisa e desenvolver caminhos mais eficazes para tratamentos e curas ” E “ Melhorando o diagnóstico precoce “Da doença.

Quem é o médico da Casa Branca que defende Biden?

O médico do presidente Joe Biden, Kevin O’ConnorPublicados mensagem Tenta explicar as razões por trás das numerosas visitas à Casa Branca do especialista em doença de Parkinson, Kevin R. Canard, sublinhando que Biden não consultou um neurologista fora do âmbito da sua consulta médica de rotina e reiterando que por ocasião deste exame – mesmo o especialista não detectou quaisquer resultados consistentes com “ Qualquer distúrbio cerebelar ou outro distúrbio nervoso central, como acidente vascular cerebral, esclerose múltipla, doença de Parkinson ou esclerose lateral ascendente, e sem sinais de mielopatia cervical “.

Portanto, a Casa Branca confia nas avaliações de Kevin O’Connor para tranquilizar o preocupado público americano sobre as condições do Comandante-em-Chefe, mas há um problema fundamental. Levantado da cabeça Político: O médico é amigo da família e ex-parceiro de negócios do irmão do presidente dos EUA, Jim Biden. Os laços do médico com a família presidencial se intensificaram quando ele atendeu de 2013 a 2015 Beau Biden Em sua batalha contra um tumor cerebral.



O relacionamento de O’Connor com os membros da família Biden continuou mesmo depois que Joe Biden deixou o cargo de vice-presidente. Indica que em meados de 2017 PolíticoJim Biden começou a investir em iniciativas no setor da saúde, envolvendo o atual médico da Casa Branca nos seus assuntos.