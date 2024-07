“Boeing se declara culpada no acidente do 737 MAX: multa de US$ 487,2 milhões”

Ouça a versão em áudio do artigo

A Boeing disse que “chegou a um acordo” com o Departamento de Justiça dos EUA sobre dois acidentes do 737 MAX há mais de cinco anos. A empresa afirmou num comunicado enviado à Agence France-Presse: “Chegámos a um acordo preliminar sobre os termos da decisão com o Ministério da Justiça”, acrescentando que o acordo está sujeito à “aprovação de condições específicas”.

A agência de notícias britânica Reuters citou um funcionário do governo dos EUA dizendo anteriormente que a Boeing havia concordado em se declarar culpada de uma acusação de conspiração para cometer fraude criminal para resolver a investigação do Departamento de Justiça dos EUA.

A acusação refere-se a Dois acidentes Na Indonésia e na Etiópia, em 2018 e 2019, matou 346 pessoas.

Nos termos do acordo inicial com os procuradores dos EUA, a Boeing enfrenta uma multa criminal de 487,2 milhões de dólares, o máximo permitido por lei, embora o montante real seja determinado por um juiz.

A empresa instalará um monitor corporativo e deverá gastar pelo menos US$ 455 milhões para melhorar seus programas de conformidade e segurança nos próximos três anos como parte do acordo, que requer aprovação judicial.