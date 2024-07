Joe Biden, Democratas Desesperados: Taylor Swift e Michelle Obama planejam substituí-lo

À medida que Joe Biden se torna cada vez mais enraizado e reitera que será ele quem concorrerá à reeleição contra Donald Trump, há entusiasmo na galáxia democrata. Não faltam ideias para substituir a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Ainda mais emocionante foi o trabalho da professora de direito Rosa Brooks, que ensina direito na Universidade de Georgetown, que lançou um plano entre os doadores, ou seja, os financiadores das campanhas democratas, para virar a mesa. Três personagens principais: Três mulheres famosas e bem-sucedidas, Michelle Obama, Taylor Swift e Oprah Winfrey.

Leia também: Joe Biden doma os democratas, mas é um novo mistério para a saúde

“As três estrelas serão chamadas a liderar fóruns públicos para avaliar rapidamente a melhor alternativa a Biden”, escreveu La Repubblica, mas apenas “se o Presidente dos Estados Unidos decidir reformar-se após a provação desastrosa no duelo televisivo com Donald Trump”. .” . O plano foi revelado pela Semafor e terá codinome: “Blitz Primary”. A professora que divulgou o projeto entre os doadores trabalhou nos governos Obama e Biden e atuou como assessora da campanha democrata de 2020. A escolha dos três não é aleatória. “A ex-primeira-dama Michelle estava mobilizando mulheres e afro-americanos, a apresentadora de TV Oprah the Housewives e a jovem estrela pop Swift”, explicou ele.

Leia também: EUA, a história chocante do New York Times: Biden e as visitas frequentes do especialista em Parkinson

Mas como isso funciona? Precisamos da cumplicidade de Biden, que deve retirar-se, mas também da sua companheira de chapa, Kamala Harris, que deve aceitar a “corrida”. Os candidatos aspirantes serão então convidados a se propor, e as três estrelas conduzirão fóruns públicos, ao final dos quais será revelado o nome da corrida presidencial. Uma espécie de show social de talentos ao vivo… “O vencedor, escolhido entre os seis finalistas com base nos votos dos delegados nas primárias rápidas, será anunciado no dia 21 de agosto, terceiro dia da Convenção Democrata marcada para ser realizada em Chicago, ” dizia. Delírios? É claro que na política e no entretenimento tudo é possível. Mas talvez o verdadeiro desafio seja convencer Biden a dar um passo atrás.