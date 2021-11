Bielo-Rússia e Polônia, é uma guerra contra os imigrantes. Um extraordinário Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu. Michel: “Um muro financiado pela UE? Possível.” Mas a comissão está recuando

Dois grupos de pessoas têm A resistência polonesa estourou Na fronteira eles pisaram na Europa, havia cerca de cinquenta deles Preso pelas forças de fronteira Varsóvia, Enquanto Angela Merkel Quem ama Presidente da Rússia, Vladimir Putin Pedindo a ele para acabar com a chantagem do governo Alexander Lukashenko, NSUnião Européia chegar a um acordo para Novas sanções contra a Bielo-Rússia e o Presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, reabre o jogo (que agora parece fechado) de Financiamento europeu para construir muros nos limites externos. Agora é uma guerra de pleno direito que estourou na fronteira entre a Polônia e a Bielo-Rússia, e por trás dela está uma mão Kremlin. Houve uma guerra contra o açoitamento de milhares de refugiados que fugiam de Médio Oriente E deÁsia Central E que anseiam por um futuro melhor na Europa. Uma crise tão perturbadora queEle Ela decidiu ligar Conselho Extraordinário de Segurança.

com o Balkan Road Proibido pelo acordo entre a União Europeia e Turquia E o Mediterrâneo, que intriga quem foge deleÁfrica Central, Corredor bielorrusso, preferido por Will Minsk Para colocar o sindicato sob chantagem em resposta às sanções prescritas Perseguição de oponentes políticosNa verdade, tornou-se o novo canal de fluxos migratórios para o Velho Continente. Tanto é assim que Varsóvia decidiu hoje aumentar a força militar na fronteira movendo Mais 15.000 soldados. Enquanto a União Europeia, conforme anunciado pelo Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, pronto para ativar o arquivo Quinto pacote de sanções contra membros do governo de Lukashenko.

Michel: “Financiando a construção de um muro possível”

Constitui uma nova frente de preocupação para os 27 Estados membros que, durante o último período Conselho de Migração da UE, aceitou o pedido de alguns países, incluindo a Polónia, de construir muros nas fronteiras externas com financiamento da União Europeia. A resposta, em essência, foi: “Não podemos impedi-lo de fazer isso, mas Não com dinheiro da UEUma posição hoje em questão, segundo o Presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, de acordo comFinanciamento é possível. É uma decisão que deve ser tomada pela Comissão Europeia. Mas veremos qual será o resultado da discussão. Na recente cúpula dos líderes da UE, discutimos isso em profundidade. Minha impressão é que precisamos esclarecer o que é possível se pudermos mostrar solidariedade nesta importante questão. “

Michel estava em Varsóvia hoje para se encontrar com o primeiro-ministro Matthews Moraveki E na conferência de imprensa justificou a sua presença “para expressar a solidariedade de toda a União Europeia para com a Polónia” por “um Um ataque híbrido repentino e brutal. Precisamos agir com decisão, com base em nossos valores compartilhados. Ele acrescentou: “É uma situação perigosa, precisamos agir com rapidez e seriedade. No Conselho Europeu, teremos outra discussão sobre medidas que podem proteger a União Europeia.” Falaremos sobre infraestrutura física e possibilidade de financiá-la. Estou a falar das infra-estruturas que proporcionam uma melhor protecção das fronteiras, especialmente dos países da linha da frente. Apoiarei também esta atividade da UE com base em valores fundamentais face aos ataques híbridos. ”

O comitê, no entanto, desacelera, observando que “Presidente Von der Line Foi claro“Em contraste com a posição da Comissão em relação à construção de muros financiada pela União Europeia”, esclareceu um porta-voz da Comissão. “Neste momento, não parece que os recursos europeus estão a ser utilizados para construir as barreiras”, mas sublinhou como Palácio Berlamont Apoio financeiro “à gestão das fronteiras externas, incluindo infraestruturas de controlo das fronteiras”.

Angela Merkel ouve Putin. O objetivo: convencer Lukashenko de uma trégua

Embora perto do fim do longo prazo na Chancelaria Alemã, Angela Merkel Ele teve que intervir pessoalmente para tentar conter a pressão da imigração na fronteira polonesa, já que a maioria das pessoas que chegam ao continente querem chegar ao Alemanha para começar uma nova vida. Então, o chefe do governo Berlim Ele contatou Vladimir Putin, um aliado histórico de Minsk, pedindo para exercer sua influência sobre Lukashenko, especificando ‘Totalmente desumano e inaceitável’ O porta-voz disse em nota que a “exploração” dos migrantes está em andamento Stephen Seibert.

Moravitsky: “Terrorismo de Estado da Bielo-Rússia”

Enquanto isso, o primeiro-ministro de Varsóvia continua a golpear duramente o governo de Minsk, observando que a situação que a Polônia enfrenta hoje “é uma manifestação de Terrorismo de estado. O objetivo de Alexander Lukashenko é desestabilização de toda a União EuropeiaEle reúne a ajuda de Michel sobre a possibilidade de financiamento europeu para construir um muro nas fronteiras externas, dizendo que está “convencido de que Palavras serão seguidas por ações. Os acontecimentos dos últimos dias são um teste para a Polónia e a Europa, que “têm de enfrentar” as novas táticas de provocação de Lukashenko. Esta não é uma crise de imigração, mas uma crise políticaEm seguida, ele pediu ao Conselho da UE que realizasse uma cúpula de vídeo extraordinária (antes da já planejada para dezembro) para falar sobre “sanções econômicas” adicionais contra a Bielo-Rússia.

Por sua vez, o executivo polonês recebeu a resposta do Kremlin, após acusações feitas ontem em Moscou de que o governo Morawiecki é o verdadeiro arquiteto da manobra inescrupulosa de Minsk: “Consideramos as declarações do primeiro-ministro polonês completamente irresponsáveis ​​e inaceitáveis”, disse o Kremlin disse o porta-voz. A Rússia é responsável por esta situação, Dmitriy Peskov.

A União Europeia, foi alcançado um acordo para impor novas sanções à Bielorrússia

O pedido de Morawiecki para novas sanções contra a Bielo-Rússia parece ter encontrado imediatamente um acordo com outros Estados membros, depois que a decisão foi tomada ontem. Suspensão da facilitação de visto De membros do governo de Lukashenko. Ouvi fontes diplomáticasesquecer De facto, permitiram informar que já existe um acordo de princípio entre os dirigentes do governo europeu que terão agora de elaborar uma nova lista de nomes e entidades que será hoje debatida na reunião Sherpa. Trabalho de amanhã será responsável por Busca (Grupo de Trabalho sobre Europa Oriental e Ásia Central). O ponto de partida para a discussão é registrar-se no Lista negra 29 pessoas e a companhia aérea Bellavia. O lançamento também confirmou as palavras de Borrell Al Parlamento da União Europeia, de acordo com a qual na segunda-feira, na próxima cúpula de chanceleres da UE, será discutida a ativação de um quinto pacote de sanções.

além disso Ursula von der Leyen Confirmado, falando na TV msnbak antes da reunião Joe Biden No Casa branca, que estamos “expandindo rapidamente as sanções contra o regime de Lukashenko”. O Presidente da Autoridade também declarou que “Vamos olhar para as companhias aéreas Aqueles que trazem imigrantes para Minsk com falsas promessas, tentaremos puni-los porque é uma forma de facilitar o tráfico de pessoas. ”Após o encontro com o presidente Biden, não está excluído que Estados Unidos da America Pode participar na concepção de novas sanções contra o Poder Executivo da Bielorrússia.

Caos na fronteira: migrantes rompem o cordão militar polonês

Enquanto a Chancelaria Europeia discute medidas a serem tomadas para interromper a pressão na fronteira polonesa, ele continua emergência humanitária na fronteira. dois conjuntos de imigrantes Eles conseguiram romper a cerca à noite, cruzando a fronteira. De acordo com a agência polonesa Porta, Ele Ela avanço aconteceu em aldeias crinkie NS Bialooisa. Varsóvia tem Mais de 50 pessoas foram presas, ele disseAfp Tomas KrupaPorta-voz distrital da polícia. eu pelo menos Dois mil em vez dos presos por dias na floresta na fronteira Tentando desesperadamente entrar na União Europeia, com temperatura gelada NS Muito pouca água e abastecimento de alimentos, enquanto a tensão militar aumenta para níveis protegidos, entre os exércitos desdobrados e Acusações mútuas de “tiro para cima”.

Por sua vez, Lukashenko denunciou “o posicionamento de forças regulares polonesas na fronteira”, observando que seu país “não se curvará diante da União Europeia”. Forças polonesas são acusadas de possuí-lo Bater Alguns imigrantes, especificamente quatro pessoas de origem étnica curdo Preso na Polônia, onde tentaram buscar proteção estatuto de refugiadoO serviço de guarda de fronteira da Bielo-Rússia disse em um comunicado que publicou fotos de quatro homens, alguns vestindo roupas manchadas de sangue e um com feridas nas mãos e cobrindo o rosto. “A julgar pelas inúmeras baixas nos corpos de migrantes, as forças de segurança polonesas maltrataram pessoas e, usando a força, as empurraram por cima de uma cerca de arame farpado na fronteira com a Bielo-Rússia”, disse o comunicado.

Neste cabo de guerra, várias centenas de imigrantes chegaram, muitos deles do Oriente Médio com voos patrocinados de Minsk, Eles estão acampados em barracas precárias perto da vila de Koznica, na fronteira com a Polônia, separados por alguns metros e por uma cerca de arame farpado do cordão de segurança das forças de segurança em Varsóvia. Entre eles, até diferentes mulheres e crianças Em condições trágicas e temperaturas abaixo de zero à noite. Desde o início do ano, o governo de Varsóvia registrou conservadores e ultranacionalistas Mais de 23.000 entradas irregulares Do leste, cerca da metade até outubro. Números não confirmados por FrontexQue foi negado o acesso à fronteira polonesa por semanas.