Um avanço militar e político – Corriere.it

Ponto militar 324 | O mecanismo de assistência a Kyiv marcou a estratégia do pós-guerra. Os tanques podem aumentar a força de resistência, garantindo que tenham mais espaço para manobrar, especialmente se forem usados ​​em conjunto com outros componentes

O mecanismo de assistência ocidental a Kiev foi permeado Estratégia subsequente para responder às diferentes fases – e necessidades – da guerra. A possibilidade de abastecimento reapareceu nestas horas Após uma série de reações causadas por Decisão de Paris Para dar à Ucrânia vários tanques leves Amx 10. Dois dias depois cheguei Anunciando a iniciativa conjunta americana-alemã Washington incluiu no pacote de $ 3,7 bilhões cerca de cinquenta veículos blindados Bradley equipados com um canhão e mísseis antitanque TOW, e Berlim lançou 40 Marders. São compostos que podem aumentar a força de resistênciaIsso garante mais espaço de manobra, especialmente se usado em conjunto com outros componentes.

Junto com dados técnicos, há dados políticospor causa dos analistas sinal de mudança gradual O que pode levar a uma nova etapa: Fornecimento de tanques pesados ​​de origem ocidental. E aí vem a Polônia, a Finlândia e a Dinamarca: três países com centenas de tigres. Varsóvia especificou que a transmissão seria Desde que tivesse tanques mais modernos em seu arsenalEstados Unidos e Coreia do Sul. Mas com essas condições, a oposição do governo alemão, que se opõe, em princípio, a dar o salto, deve ser resolvida. Ele diz sim, depois de muita hesitação, aos Marders, dizendo que são sistemas defensivos Enquanto os leopardos são ofensivos. Distinção de relevância, de fato não existe.