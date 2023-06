“A execução de 5 prisioneiros.” vídeo chocante

Lula, Lukashenko e a Organização Internacional do Trabalho

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-sindicalista, optou por se abster hoje na Organização Internacional do Trabalho (OIT) condenando a repressão sindical e os abusos dos direitos dos trabalhadores em Belarus, maior aliado de Vladimir Putin. . “Entre os cálculos da diplomacia brasileira, o objetivo é evitar posições que prejudiquem sua candidatura a potencial facilitador de um diálogo entre russos e ucranianos”, escreveu hoje a imprensa brasileira.

A Bielo-Rússia é um dos principais aliados da Rússia na guerra. Alexander Lukashenko Ele é um ditador como Nicolás MaduroÉ por isso que está sujeito a sanções dos governos ocidentais. Ao final da votação, o governo Lula pediu esclarecimentos sobre sua posição e enfatizou que, para o Brasil, qualquer decisão da Comissão e da Conferência Internacional do Trabalho deve preservar a possibilidade de abordar a situação dos direitos humanos na Bielo-Rússia “por meio do diálogo e o engajamento do governo de Minsk com a OIT e outras agências multilaterais.” Esse é o motivo da abstenção do Brasil.” Do ex-sindicalista, muito pouca solidariedade com os sindicalistas presos por Lukashenko, mas afinal, depois do que Lula disse sobre Maduro, isso não é surpreendente.

México: vídeo chocante da execução de cinco prisioneiros pelo exército

O vídeo mostra a Operação Sedena em Nuevo Laredo. Elementos do exército mexicano relataram que cinco civis armados foram mortos em um tiroteio no estado de Tamaulipas em 18 de maio, mas este vídeo mostra que, na verdade, foi uma execução.

Paolo Manzo, 7 de junho de 2023

