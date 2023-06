Papa: No dia 8 de junho, dediquemos um minuto de oração pelo fim das guerras no mundo

Ao final da audiência pública na Praça de São Pedro, Francisco pediu aos fiéis de diversas confissões e religiões que se unam à iniciativa “Minuto pela Paz” da organização Ação Católica Internacional, que propõe parar amanhã às 13 horas para proclamar a paz nos cinco continentes e especialmente na Ucrânia

Um novo chamado para rezar pela paz no mundo. Francisco se dirige a ele antes de encerrar a audiência pública na Praça de São Pedro, pedindo a todos que invoquem a harmonia entre os povos. O Papa pede orações em particular pela Ucrânia, onde ontem concluiu a missão do cardeal Matteo Zubi, enviado “para ouvir em profundidade as autoridades ucranianas sobre os caminhos possíveis para alcançar uma paz justa e apoiar gestos humanos que contribuam para aliviar as tensões “, como explicou em um comunicado da Santa Sé.

Francisco expressa seu pensamento pelo país do Leste Europeu tentado pela guerra há mais de um ano em palavras dirigidas aos fiéis de língua polonesa, aos quais recomenda, mais uma vez, perseverar “na caridade cristã e no apoio aos ucranianos” e depois , concluindo, a sua saudação aos peregrinos italianos Dirigindo-se aos fiéis de diversas fés e confissões religiosas, exortou-os a aderir, amanhã, 8 de junho, à iniciativa da Ação Católica Mundial “Minuto pela Paz” para a Ucrânia, a Terra Santa e o mundo inteiro.

A Azione Cattolica Internazionale propõe que amanhã, às 13 horas, os fiéis de diferentes confissões e religiões se reúnam para rezar, dedicando um “minuto de paz”. Acolhemos este apelo, rezamos pelo fim das guerras no mundo e especialmente pela nossa querida e sofrida Ucrânia.

É uma “iniciativa simples”, explica o Fórum Internacional da Ação Católica, e recomenda a todos divulgá-la “na família, entre amigos”, nas associações, “nos locais de estudo e de trabalho”. A sugestão é “parar um minuto para rezar ou dedicar um pensamento pela paz”, amanhã, às 13h00 no teu país, onde quer que estejas.

Um Minuto pela Paz foi lançado pela primeira vez em 6 de junho de 2014, em apoio à “Oração pela Paz”, promovida pelo Papa Francisco, que aconteceria dois dias depois nos Jardins do Vaticano com o então Presidente de Israel. Simon Peres e o Presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, da qual também participou o Patriarca Bartolomeu de Constantinopla. Para promover a iniciativa de oração, o Fórum Internacional da Ação Católica lançou a hashtag #unminutoporlapaz nas redes sociais e a disponibilizou em seu site. rei local na rede Internet Uma série de recursos e um pequeno guia para reunir e orar e em 10 de junho convida você para uma breve reunião de oração online “com alguns amigos dos países em conflito”.