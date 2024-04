Agora ele teme um mandado de prisão de Haia

O ponto de viragem em Rafah passa por Riade. onde Abu Mazen, presidente palestinoalerta contra isso Os israelenses estão prontos para invadir O último quilómetro quadrado do setor em direção à fronteira com o Egito. “Somente os americanos podem detê-los», O presidente, que está na Arábia Saudita, é convocado para uma cimeira da qual também participará Anthony Blinken. Secretário de Estado dos EUA Chega ao Oriente Médio Discutir as últimas possibilidades de cessar os combates em troca da libertação de pelo menos 33 reféns na primeira fase, incluindo mulheres, menores, idosos e doentes.

Ele chegará a Israel depois de amanhã e, segundo a mídia local, visitará o Kibutz Be'eri, uma das áreas mais afetadas pelos ataques de 7 de outubro. Para mostrar isso A Casa Branca não esquece os massacres cometidos por terroristas palestinosE ao mesmo tempo ele quer seguir em frente. o Líderes do Hamas Pelo menos em palavras eles dizem issoNão há grandes problemas com a nova proposta». Dentro do conselho de guerra ele será primeiro-ministro Benjamim Netanyahu O que mais se opõe É certo que o acordo com os fundamentalistas adiará o processo na cidade onde estão reunidos um milhão e meio de refugiados do devastado norte de Gaza. O líder da direita repete que o ataque é necessário para alcançar a “vitória completa”.

Joe Biden falou com ele ontem para reiterar a posição da Casa Branca. Bibi sabe que poderá perder as partes da coligação que o mantêm no poder. Bezalel Smotrich, Ministro das Finanças O líder colono o ameaça diretamente: “Aceitar o acordo seria uma derrota humilhanteSe você decidir levantar a bandeira, não haverá razão para a existência do governo”, responde. Benny Gantz, ex-ministro da Defesa Quem deixou a oposição para participar do governo limitado: «Repatriar os reféns é mais importante que Rafah». Aviso duplo à cabeça de Netanyahu. READ Sorvete de pistache sem sorveteira em casa: vai ser ainda melhor que o do bar

Herzi Halevy, Chefe de Gabinetedeclara que estou Os planos estão prontosMas os americanos ainda são contra isto e, de qualquer forma, querem ver como o exército pretende transferir civis de Rafah. para'Egito teme o afluxo de refugiados Ele não quer que os tanques Tsahal fiquem muito próximos daqueles posicionados no outro lado da fronteira. Uma delegação do Hamas chega ao Cairo Para avaliar um possível cessar-fogo na Faixa, onde Quase 35 mil palestinos foram mortos. “Netanyahu concordou em ouvir qualquer uma das nossas reservas”, disse John Kirby, porta-voz do conselheiro de segurança nacional da Casa Branca. o Primeiro Ministro israelense O jornalista Ben Caspit revela que teme que isso aconteça nos próximos dias O Tribunal Penal Internacional emite mandados de prisão Contra ele e contra outros líderes estaduais crimes de guerra. Ele passaria o fim de semana ao telefone para evitar uma medida que o impediria de viajar aos 120 países que aderiram ao tratado. O incitamento explicará uma de suas ações Mensagem via mídia social – “Não vamos nos curvar aos juízes” – Embora ainda não tenha surgido nenhuma notícia sobre uma possível decisão de Haia. Num documento interno do Departamento de Estado dos EUA – obtido pela agência de notícias Reuters Alguns diplomatas alertam Blinken sobre isso Israel pode ter violado leis internacionais Enquanto estiver usando Armas fornecidas pelos Estados Unidos».

