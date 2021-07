Turquia: a inauguração da luxuosa villa de Erdogan é polêmica – o mundo

Villa ultraluxuosa de 60 milhões de euros para as férias de verão do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Foi mostrado pela primeira vez por Sefik Birkiye, arquiteto do edifício de 300 quartos, Chi Ele está localizado na cidade de Marmaris, na costa sul do Mar Egeu, na Turquia.. O “Palácio de Verão” foi tomado pelo jornal secular de oposição Sozcu – rebatizado como o chamado “Palácio Branco” construído pelo chefe de estado na capital, Ancara.

Concluída em 2019, estende residência Cerca de 90.000 metros quadrados Possui, entre outras coisas, uma piscina, uma praia com acesso privativo ao mar, em um dos pontos turísticos mais exclusivos do país, além de um heliporto.

Fotos de villas Erdoğan Críticas severas na opinião pública, tanto pelos custos extremos em um período de dificuldades econômicas e pela significativa desvalorização da lira turca e pelas acusações de desmatamento generalizado da área para ampliação do prédio, que foi construído no local que já abrigava a residência de verão do primeiro presidente Turgut Ozal.