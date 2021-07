Erdogan, 60 milhões de vilas à beira-mar com praia privativa e 300 quartos – Corriere.it

A praia privada é branca, o mar é como um sonho e a vila a uma curta distância é nada menos que luxuosa: 300 quartos em uma área de 85.000 metros quadrados Em Okluk Cove, na região de Marmaris, na costa sul do Mar Egeu, na Turquia, é uma das mais exclusivas do país. A paranóia de Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco imortal, atacou novamente. Depois do “Palácio Branco” na capital, Ancara, Um complexo com área de 300.000 metros quadrados e mais de mil quartosChegou o Palácio de Verão, construído no local que abrigava a residência de verão do ex-presidente Turgut Ozal. E o terceiro está em construção na cidade de Ahlat, na província de Bitlis.