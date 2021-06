Origens covid, republicanos contra Fauci: ‘Financiei Wuhan’

A questão das origens do coronavírus é cada vez mais discutida internacionalmente. O Estados Unidos da AméricaOnde tem estado a pressão nos últimos dias Anthony FauciConselheiro médico chefe da Casa Branca.

Este último é na verdade convidado por muitos Senadores republicanos para esclarecer sua posição sobre Finança Chegou dos Estados Unidos porWuhan Institute of Virology.

Fauci explicou que o Instituto Wuhan foi financiado pelo National Institutes of Health através da organização sem fins lucrativos EcoHealth Alliance, com $ 600.000 pagos em cinco anos; Então, o Instituto Nacional de Saúde parou de financiar.

Mas o famoso imunologista negou que fundos semelhantes tenham sido usados ​​em pesquisas agora no centro de investigação para A suposta fuga do vírus do laboratório.

As origens de Covid: a questão do dinheiro americano em Wuhan

Na semana passada, durante uma audiência no Senado, um Senador republicano Ele questionou publicamente o que Fauci havia relatado sobre o financiamento do laboratório de Wuhan e as ligações com a pesquisa sobre a suposta fuga do vírus do laboratório:

“Como você pode ter certeza de que eles não mentiram para você e que usaram o dinheiro para esta pesquisa?”

Em sua resposta, Fauci reiterou sua posição, mas também reconheceu que, na realidade, não havia uma maneira certa de garantir que os cientistas e todos os trabalhadores de laboratório que se beneficiaram com o financiamento não mentissem.

No entanto, ele acrescentou que é “Profissionais de confiança” E que está confiante de que todos os pré-requisitos para a bolsa serão atendidos.

O financiamento dos EUA foi destinado a um estudo com foco na transmissão de coronavírus de morcegos para humanos, para um melhor entendimento Epidemia de SARS-CoV-1 Ele apareceu no início dos anos 2000.

Assim, não há vínculo formal com o chamado “estudo funcional”, que tem sido foco de polêmica sobre seu suposto papel no fomento da epidemia.

O papel da China e do Partido Comunista

Continuando seu discurso no Senado, Fauci admitiu Ele não tem toda a certeza exigida dele, em particular aqueles relacionados às possíveis funções do CPC nas circunstâncias:

“Não tenho informações suficientes sobre partido Comunista na China para aprender sobre as interações entre eles e os cientistas, e não tenho como saber o impacto do governo chinês na OMS, embora (o senador) Kennedy tenha sugerido que a OMS está nos bolsos do governo chinês. ”

Uma referência bastante franca de um famoso imunologista às palavras do senador republicano John Neely Kennedy, que expressou sua posição firme sobre as supostas ligações entre a Organização Mundial da Saúde e o presidente chinês Xi Jinping:

“Podemos concordar que se você pegar o presidente chinês Xi Jinping, virá-lo e sacudi-lo, a OMS vai cair dos bolsos dele?”

Enquanto isso, Joe Biden ordenou uma revisão mais completa do que alegou Ambos os cenários são plausíveis A origem da pandemia Covid-19: Origem no laboratório ou do contato humano-animal.

Mais especificamente, Biden comissionouInteligência Estados Unidos para preparar “Relate sua análise mais recente da origem da Covid-19, incluindo se o vírus se originou do contato humano com um animal infectado ou de um acidente de laboratório.”