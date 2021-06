Ele se espalha rapidamente porque é perigoso

Mais Informações

A Grã-Bretanha, mas também o resto da Europa se preocupa, A nova alternativa que vem do Vietnã, também porque combina as características daquele Indiana É isso inglês. Nos últimos dias, o alarme foi dado pelo ministro da Saúde vietnamita, Nguyen Thanh Luong, que explicou que a nova alternativa é, na verdade, uma “mistura de indianos e britânicos”, e tem como principal vantagem a rápida disseminação. pelo ar e ser mais transmissível do que seus antecessores. “Mais especificamente – explicou ele – a variante indiana com mutações pertencia originalmente à variante britânica.” O país do sudeste asiático registrou 6.396 casos de coronavírus e 47 mortes por complicações até o momento. A nova alternativa será a origem da rápida disseminação do Covid-19 desde o final de abril, quando 3.600 pessoas foram infectadas em 31 das 63 cidades.





Sete tipos de vírus no Vietnã – Assim, enquanto Parte do mundo está começando a vacinar COVID-19 com o objetivo de que o verão dure pelo menos a primeira fase da imunização, e o medo continua alto. O Vietnã detectou sete tipos diferentes do vírus até agora, incluindo variantes sul-africanas, britânicas e indianas. O ministro vietnamita não especificou quantos novos casos registrados no país podem ser atribuídos a esta nova alternativa, mas as autoridades locais estão preocupadas: a reação ao novo aumento de infecções foi imediata, com novas restrições, especialmente em viagens e horários e rotas das atividades de negócios.

tremendo Grã-Bretanha – Um passo atrás é necessário e, se visto da Europa, é um aviso e um pesadelo. Para o Reino Unido, por exemplo: é viver dias com fôlego na esperança de que o aumento das infecções ocorrido nos últimos dias continue limitado e pare logo, e talvez reverta a marcha novamente, sem interferir no plano britânico de reabertura. quem chegou aprox. Depois de abrir a fase atual em 17 de maio, na verdade, a Inglaterra espera até 21 de junho para remover quase todas as restrições, mas alguns especialistas estão começando a sugerir contenção.

A preocupação já havia aumentado nos últimos dias com a disseminação da alternativa indiana e Downing Street foi rápido em confirmar, pela boca do ministro de Atividades Produtivas, Kwasi Kwarting, que os dados não justificavam a hipótese de adiamento do prazo de 21 de junho. . Em seguida, o próprio Boris Johnson pediu cautela, alertando que para uma decisão final sobre o assunto seria necessário “esperar” por novos exames. Enquanto isso, nos últimos dias, o número de novos casos de Covid-19 estabilizou abaixo de 3.500, com uma ligeira diminuição em comparação com o número anterior de 4.182 novas infecções, e esse número não ocorria desde 1º de abril.

A alternativa perigosa? – No entanto, alguns especialistas dizem que, embora pareça estar se espalhando rapidamente, não há motivo para preocupação. Na verdade, esta não é a primeira vez que uma variante foi descoberta e parece que a maioria dessas mutações não eram muito perigosas. «Mesmo que a nova variante combine características de duas outras, talvez em um paciente, não é necessariamente um vírus híbrido.»Todd Pollack, um especialista em doenças infecciosas da Harvard Medical School, disse ao The Washington Post.

