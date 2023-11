Serra Leoa tem toque de recolher nacional

Na Serra Leoa, um país da África Ocidental, o Presidente Julius Maada Bio Impondo um toque de recolher em todo o país Depois de um ataque armado a uma base militar e prisão na capital, Freetown, no domingo. Durante horas, o governo afirmou ter a situação sob controle, mas muitos depoimentos falavam de explosões, tiros e grupos de homens armados na cidade. Actualmente, as notícias recebidas são na sua maioria confusas e fragmentadas, e não está claro se os ataques fazem parte de uma operação mais ampla contra o governo.

Pela manhã, o ministro da Informação, Chernor Bah, anunciou que algumas pessoas não identificadas tentaram entrar num depósito de armas do exército no bairro de Wilberforce, onde estão localizadas várias embaixadas, entre outras, e foram rejeitadas. E logo depois ele estava lá ataque armado Para a principal prisão da cidade: Um funcionário do governo que pediu anonimato disse… Reuters Os responsáveis ​​pelo ataque escaparam de várias pessoas da prisão. E também um funcionário que trabalha na prisão Eu disse BBC Notícias Alguns prisioneiros escaparam após o ataque.

Atualmente não está claro quantas pessoas fugiram. A prisão de Freetown tem capacidade para 324 pessoas, mas em 2019 detinha mais de duas mil pessoas, segundo um relatório do Departamento de Estado dos EUA citado pela Reuters. Reuters. Cerca de um milhão de pessoas vivem em Freetown, cerca de um oitavo da população total da Serra Leoa.

Jornalista de Reuters Ele entrevistou algumas pessoas armadas e mascaradas que conheceu em Freetown no domingo. “Vamos limpar esta comunidade. Um deles disse: “Não estamos zangados com os civis que deveriam continuar a viver normalmente”.

Nas últimas horas, vários jornalistas relataram ter ouvido vários tiros depois de o governo ter afirmado que tinha a situação sob controlo. Jornalista de Agência de notícias Ele diz Ele ouviu tiros várias horas depois das primeiras declarações do governo, acrescentando que não estava claro quem disparou os tiros e se o governo havia feito alguma prisão.

Em junho Biografia Ele foi reeleito Para um segundo mandato. Mas segundo observadores internacionais da União Europeia e dos Estados Unidos, as eleições foram realizadas sem as necessárias condições de transparência por parte das autoridades eleitorais. Pio é um ex-soldado que participou de dois golpes de Estado durante a guerra civil da década de 1990 até 2002; Em 1996, governou o país à frente da junta militar. Escreve em agosto BBC NotíciasAlguns soldados foram presos sob a acusação de organizar um golpe para derrubar Bio.