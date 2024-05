Estado da arte e novas perspectivas entre direito, ciência psiquiátrica e práticas de aplicação” – Inside Salerno

No dia 10 de maio de 2024, pelas 15h00, na Aula Magna do Tribunal de Recurso de Salerno, terá lugar a conferência “Medidas de segurança para os doentes mentais: últimos desenvolvimentos e novas perspetivas entre o direito e a ciência” Psiquiatria e Práticas Aplicadas. O evento, organizado pela Apertis Verbis, associação de jovens advogados e juristas da Campânia SIMSPe – Sociedade Italiana de Medicina e Saúde Prisional, Associação de Giorgio Ambrosoli Salerno e Associação de Médicos e Dentistas da Província de Salerno; auspícios das Ordens de Advogados e Câmaras Criminais de Salerno e Valo della Lucania, bem como da ASL de Salerno.

Abordará os problemas jurídicos e de saúde enfrentados pela aplicação e implementação de medidas de segurança para pessoas com doenças mentais que cometem crimes: a legislação atual, de facto, exige intervenções legislativas, sanitárias e sociais que permitam a sua implementação concreta, no que diz respeito ao direito público. Dignidade das pessoas e segurança dos cidadãos.

O Presidente do SIMSPe, Dr. Antonio Maria Pagano, apresentará os trabalhos. O advogado Pasquale Dioto, Secretário da Ambrosoli Salerno, apresentará as saudações institucionais da Presidente do Tribunal de Apelação de Salerno, Dra. Ornella Crespi, aos dirigentes dos órgãos organizadores e patrocinadores. O professor irá relatar. Francesco Schiavo, Dra. Sarah Giordano e os juízes Rocco Alfano, Monica Amirante, Emma Conforti e Giuliano Rulli. O advogado irá moderar. Lucas de Giacomo.

Intervirá a advogada Irma Conte, membro do Conselho de Administração do Garantidor Nacional dos Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade Pessoal.

Créditos de treinamento para médicos, psicólogos, enfermeiros e advogados.