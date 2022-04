Milão, Artista de Sábado no Museu da Ciência com Anders Lind

No sábado, 9 de abril, o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão enriqueceu sua oferta cultural ao sugerir atividades especiais com Anders Lind, autor de Linhas especialmente desenhadas para o museu. O artista sueco encontra o público para explorar de forma criativa as ligações entre tecnologia, arte e ciência, através de sua instalação interativa de arte em áudio, onde tubos 3D são transformados em linhas que percorrem paredes, pisos e tetos e se harmonizam com sensores e eletrônicos para criar novos instrumentos musicais .

o trabalho

Compositor sueco, Lind é Diretor de Criação do Departamento de Estudos Criativos da Universidade de Umeå. Ele escreve música principalmente para orquestras, coros, conjuntos e solistas, muitas vezes usando tecnologia eletrônica ou interativa. As suas composições distinguem-se por uma abordagem experimental que convida os ouvintes a embarcar numa extraordinária viagem musical. Seu trabalho Lines combina tecnologias digitais com linguagens técnicas de ponta e foi criado no contexto do Future Inventors, um laboratório STEM dedicado apoiado pela Fundação Rocca. Com conteúdo, ferramentas e linguagens nativas, como projeções interativas, artes de áudio, mapas de vídeo e pixels e algoritmos criativos, a Future Inventors visa desenvolver uma abordagem inovadora para engajar e estimular crianças de 11 anos ao STEM e enriquecer o ensino dessas tópicos. Na escola, usando novas ferramentas de ensino para professores que vão além da tradicional distinção entre disciplinas de ciências e artes. No sábado, 9 de abril, Anders Lind estará no laboratório para apresentar sua instalação Lines e experimentar a atividade orquestral de smartphones (11h e 14h), enquanto no domingo, 10 de abril, Education liderará atividades no Museu dos Futuros Inventores. equipe do laboratório e do museu.

Outras atividades de fim de semana

Entre outras atividades programadas, os visitantes do museu poderão vivenciar um experimento espacial no novo Laboratório Base Marte, que recria a base de Marte como um cenário inovador de experiência STEM por meio de um jogo de role-playing ao vivo inédito. Projetado especificamente para crianças de 10 a 14 anos, o Base Marte é um ambiente imersivo no qual você se coloca no lugar de uma tripulação de astronautas em uma missão ao Planeta Vermelho para garantir a sobrevivência da base. Prosseguem as propostas para a Biotecnologia i.lab, onde plantas, animais e microorganismos podem ser observados ao microscópio para descobrir suas propriedades e produtos do cotidiano a serem encontrados, e as do Bairro Tinkering, onde visitantes a partir de oito anos podem criar máquinas de pinball DIY. Para mais adultos, será aberta a zona digital YOU & AI, um ambiente digital para melhorar o diálogo e a participação do público sobre o tema da IA.