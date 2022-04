Se colocarmos em dificuldade diariamente o stress e a ansiedade, podemos fornecer-lhes uma vitamina e estes três minerais, aliados do bem-estar

Ler os dados e estatísticas sobre a tensão na Itália é como um boletim de guerra. Se 7 em cada 10 adultos italianos estavam um pouco nervosos há dois anos, a média voltou a subir. De acordo com uma pesquisa recente realizada diretamente entre as pessoas, até 90% dos entrevistados se declaram nervosos. Personagens que se tornam mais importantes e trágicos quando a ansiedade e o estresse levam à exaustão nervosa. Aqui, também, os números aumentaram significativamente, passando de 18 para 25% dos italianos. Infelizmente, nem todos seguirão tratamentos específicos, ouvirão os preciosos conselhos dos médicos e restaurarão sua saúde. O estresse pode ser um inimigo tão grande da nossa saúde que os cientistas recentemente o chamaram de “epidemia”. Então vamos em frente e aconselhar nossos leitores sobre tratamentos que, graças à expertise da ciência, podem nos ajudar contra a ansiedade.

Infelizmente, hoje em dia também se fala muito sobre recordes e derrotas em nível internacional. Do esporte à economia, passando pelo turismo e gastronomia. De acordo com psicólogos italianos, 6 em cada 10 italianos sofrem de estresse relacionado ao trabalho. Os números neste caso também aumentaram devido às dificuldades encontradas nos últimos 24 meses que mudaram muitas vidas. Em termos de estresse no trabalho especificamente, infelizmente estaríamos no topo do ranking das pessoas mais ansiosas da Europa. Como afirma a Organização Mundial da Saúde em este estudoO estresse dos últimos meses teria afetado muito nossos filhos também. Por isso, a presença física e psicológica dos pais torna-se ainda mais importante.

Se colocarmos o estresse e a ansiedade nas dificuldades diariamente, podemos nos livrar deles com uma vitamina e esses três minerais, aliados do bem-estar.

Eles sempre lembram aos médicos e especialistas que quando a ansiedade e o estresse estão no início, devemos intervir imediatamente. Não nos encontramos à beira da depressão e do colapso nervoso sem tentar combater esta doença. Especificamente com o objetivo de buscar aliados para nossa saúde, aqui é que a ciência vai recomendar a importante vitamina B porque ela está envolvida na síntese da serotonina, o famoso hormônio que melhora o humor e promove o bem-estar. Ao enfrentar o estresse e esse sentimento negativo que pode se espalhar para nós. Se colocarmos estresse e ansiedade nas dificuldades diárias, também podemos recorrer ao magnésio, potássio e zinco, que terão um efeito positivo na tensão muscular e também ajudarão o cérebro. No entanto, lembramos que você deve sempre tomar qualquer tipo de suplemento alimentar, qualquer mineral e qualquer vitamina a conselho do seu médico ou farmacêutico.

