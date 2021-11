Unhas quebradiças são um problema que muitas pessoas enfrentam. As razões para esta mudança na forma e estrutura das unhas podem ser diferentes. Pode ser um problema temporário que desaparece após um curto período de tempo. Mas também pode ser um alerta para outras doenças.

É completamente normal que as unhas descasquem facilmente após o uso de produtos químicos agressivos. Mesmo o uso de gel e unhas semipermanentes nas unhas pode levar a mais fragilidade, especialmente se não forem removidas corretamente. Já vimos O que fazer e o que colocar nas unhas quebradiças após a remoção semipermanente Reparar.

Cuidado com as unhas quebradiças que descamam facilmente, pode ser um sinal de alerta para essas doenças

No entanto, unhas rompidas repentinamente podem ser um sintoma de doenças reais. Ao lidar com um problema contínuo que não se resolve em pouco tempo, é melhor ter cuidado.

Como afirma o site oficial humanidades Pode estar relacionado a doenças como hipertireoidismo. Ou mesmo para doenças imunológicas básicas, como o líquen. Mas ter unhas quebradiças também pode estar relacionado a uma deficiência de ferro. Além de fraqueza e palidez, unhas e cabelos rachados podem indicar essa condição, anemia.

Não só a psoríase, o eczema ou os distúrbios alimentares também podem fazer com que as unhas descasquem facilmente. É melhor ter cuidado com esses sintomas aparentemente inofensivos porque eles podem estar se escondendo mais.

Por exemplo, se sofremos ou já sofremos de Onicofagia Podemos ter unhas muito quebradiças agora. Esse distúrbio compulsivo faz com que os pacientes roam as unhas e, em casos graves, até o excesso de pele. Aqueles que sofrem deste problema também podem lidar com fungos nas unhas.

Portanto, preste atenção às unhas quebradiças que descascam facilmente, pode ser um alerta para essas doenças. Ter unhas quebradiças não é uma emergência, pelo contrário, muitas vezes é um incômodo que pode ser resolvido até por conta própria. No entanto, pode estar relacionado a essas ou outras doenças mais graves, como a síndrome de Sjögren ou a tuberculose.

É sempre bom informar imediatamente o médico que poderá nos diagnosticar e prescrever o tratamento adequado. Talvez sejam os unguentos ou loções que auxiliam na recuperação hidratando as unhas. Ou suplementos contendo biotina, que aumentam a resistência das unhas. Em qualquer caso, é sempre bom ter muito cuidado e ouvir o nosso corpo.