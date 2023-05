A ciência mostra que crianças expostas à violência desde cedo

Em 2023, o caro projeto da empresa farmacêutica Menarini e patrocinado pela Sociedade Italiana de Pediatria e pela Federação Italiana de Pediatras começará em Milão pelo oitavo ano. Confrontando o Abuso 2.0 Visibilidade e Comunicação no Abuso de Crianças e Adolescentes. Pretende-se, através de cursos de formação dirigidos a pediatras, promover a difusão generalizada de conhecimentos sobre maus-tratos e maus-tratos, em todo o país e nos hospitais.

As atividades visam, ao conscientizar os médicos sobre as características do abuso, prepará-los, para que reconheçam a violência reconhecendo precocemente seus sinais, para que possam prevenir consequências na vida adulta e saber como fazê-lo. administrá-lo. A iniciativa, que começou na capital lombarda, continuaria até final de 2023 (meados de dezembro) também em outras 8 cidades: Roma, Ascoli, Foggia, Nápoles, Palermo, Pisa, Torino, Trieste.

Esse interesse sistemático pela violência contra menores tem se fortalecido cada vez mais ao longo dos anos, pois importantes estudos revelam que o fenômeno não só é cada vez mais desenfreado, como também que jovens vítimas de abusos, na fase adulta, enfrentam uma série de problemas bem fundamentados.

Eu mencionei os dados antes Direção Central da Polícia Criminal Italiana Que compara os números de 2020 com os de 2021 e o primeiro semestre de 2022 mostra que os casos de violência contra menores nas escolas aumentaram 54% e a violência sexual 19%.

O abuso sofrido na infância ou na adolescência afeta a vida na vida adulta danos físicos e mentais permanente: É o que indica um importante estudo britânico realizado pela Universidade de Glasgow em conjunto com a Universidade de Hong Kong em uma amostra de 141.748 indivíduos entre 37 e 73 anos e publicado no British Journal of Psychiatry. O estudo comprovou que a violência sofrida por crianças e adolescentes encurta os telômeros, componente do DNA que determina as condições de saúde dos adultos.

Adultos que foram repetidamente expostos quando crianças a três tipos de abuso, físico, sexual e emocional, tinham telômeros mais curtos do que adultos que não foram ou não sofreram abuso. Pietro Ferrara, Representante Nacional da Área de Abuso e Abuso da Sociedade Italiana de Pediatria, explica como os adultos que sofreram abusos quando crianças vivem mal e envelhecem prematuramente. Isso porque o estresse e as alterações bioquímicas causadas pela violência provocam a erosão dos telômeros, o que predispõe duração e qualidade de vidaE mesmo em meninas que sofreram abuso, há, na idade adulta, uma maior incidência de tumores, como evidenciado pelo estudo da Agência de Saúde Pública do Canadá com 21.915 indivíduos e publicado na BioMed Central Cancer.