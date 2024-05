A história de espionagem que preocupa a Suíça

Não se preocupe Proprietários de hotéis nas montanhas ou espiões dos salários de Pequim? A família chinesa que desde 2018 administra uma pequena pousada com vista para os Alpes Berneses e também para o principal aeroporto militar suíço, que trabalho eles realmente fizeram? As autoridades de Berna preferiram não arriscar No final, convenceram os seus proprietários a desfazerem-se do pequeno hotel em Interbach, que durante meses foi alvo de uma operação policial por causa de… Ele é suspeito de ocultar atividades secretas de “inteligência”.

Parece um texto divertido e universal de mistério, mas é tudo verdade. Os americanos estão envolvidos, fornecendo caças F35 para a Suíça, e a família Wang está envolvidaos chineses que administravam o hotel bem nos limites da base militar suíça em Unterbach.

Ele disse desde o início. Wang, originalmente de Pequim Eles compraram o Rossli Hotel em outubro de 2018: Estilo alpino, varandas de madeira e floreiras com vista para prados verdes, florestas e picos alpinos. Mas também nas pistas de onde decolam os aviões da Força Aérea carregando a bandeira da Cruz Vermelha. Cerca de cinquenta metros de distância em linha reta. A princípio ninguém se opôs; Por outro lado que Unterbach é uma base única: Não há cercas, nem guardas, até mesmo duas estradas cruzando o caminho permitindo que carros e pessoas entrem e saiam e Mesmo para alguma vaca quieta.

A música muda em 2023 quando A Suíça chega a um acordo com os Estados Unidos da América para fornecer algumas aeronaves F35, Uma “jóia” da mais avançada tecnologia militar, capaz de voar sem ser vista pelos inimigos. Onde estão os F35? Em Unterbach, com a hipótese de acabamento Estacionado em frente às janelas da Pensão Rossli. Em Washington, as suas antenas devem estar direitas e a presença de hoteleiros chineses levanta algumas dúvidas. Certamente você deseja colocar a atividade de aeronaves militares Sob o nariz de quem pode passar informações para Pequim? READ O que é filtrado através de atos de vandalismo – Il Tempo

Moral: Nada acontece. F35s ou hoteleiros chineses. E no dia 26 de julho de 2023, algo mais acontecerá. A polícia invadiu o Rossli e Ele leva dois membros da família Wang. A operação é feita no maior sigilo, mas a suspeita é clara: só acontecerá A hospitalidade aos turistas esconde a atividade de inteligência? A acusação não foi provada. Tudo o que a investigação conseguiu atribuir aos alegados agentes secretos foi o incumprimento de uma série de regras de higiene e a utilização de mão-de-obra estrangeira. Em suma, transforma uma sentença de prisão perpétua em crime A violação foi tratada com multa de 1.800 francos suíços (Valor semelhante em euros).

Quer fossem espiões ou simples proprietários de hotéis, A família Wang ainda está “queimada” Decidiram então colocar o hotel à venda e regressar ao país de origem. Jornal suíço Tag Anzeiger Fui informado há alguns dias que foi criada uma plataforma imobiliária Rosselli está à venda por 1.700.000 francos. Que a família Wang comprou por menos da metade. Se não são “barbas falsas”, certamente têm visão de negócios.

