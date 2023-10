“Agora existe um perigo numa frente tripla e os aiatolás sabem o que os espera.”

O risco real de escalada da guerra também poderá vir de dentro de Israel, da Cisjordânia, ou mesmo do coração do país. Conversamos sobre isso com o professor Charles Kupchan, antigo conselheiro de segurança nacional nas administrações Obama e Clinton, e agora professor de política internacional na Universidade de Georgetown.

Professor Kupchan, existe risco de escalada desta guerra e como ela pode se manifestar?

“Existem três maneiras que podem levar a uma expansão do conflito. A primeira é a intervenção de milícias pró-iranianas do Hezbollah do Líbano, mas também da Síria, onde o Irão reuniu os seus elementos. Os perigos também existem na Cisjordânia, onde já assistimos a muitos confrontos entre palestinianos e israelitas, e finalmente vejo um perigo malicioso dentro do próprio Israel, porque já testemunhámos confrontos violentos, e não esqueçamos o que aconteceu em Lod, a cidade com uma comunidade mista judaico-árabe perto de Tel Aviv, onde há dois anos assistimos aos piores episódios de violência interna desde a fundação do país em 1948. Irá eclodir uma guerra civil.

A influência iraniana está agora bem estabelecida, embora pareça que não foi Teerão quem deu luz verde à operação do Hamas. O que leva o Irão a desestabilizar o Médio Oriente?

“A sua política externa não é diferente da da Rússia. O seu principal objectivo é precisamente desestabilizar e derrubar o status quo. Eles são agentes do caos. Têm milícias no Iraque, na Síria, no Líbano, no Iémen, em Gaza e talvez também na Cisjordânia. Eles estão expandindo sua força por meio dessa rede de clientes. Mas não creio que pretendam iniciar uma guerra em grande escala. “Enviar o primeiro porta-aviões americano e agora um segundo é uma mensagem clara da administração Biden e deve torná-los cuidadosos.”

Você vê alguma possibilidade de distensão?

“Neste momento, é difícil imaginar um avanço, mas tenho a certeza de que mesmo no meio de toda a retórica hostil, mesmo nas dores do terror a que fomos submetidos e no sentido de unidade do país, a diplomacia é também sendo preparado nos bastidores. Cenas enquanto pensamos no futuro.

Quem deve fazer parte da ação diplomática?

“Os mesmos que trabalham para facilitar a ajuda humanitária, os Estados Unidos, a Turquia, o Egipto e o Qatar. As suas tentativas de criar zonas seguras para a população civil, abrir a passagem de Rafah e persuadir Israel a mostrar cautela em retaliação são iniciativas que podem ser continuadas no sentido de um genuíno esforço diplomático de paz.

Na sua opinião, existe hoje alguém no mundo – seja um país ou uma organização global como as Nações Unidas – pronto para liderar Gaza para o futuro?

“Não. Essa é uma resposta fácil. Mas também não vejo Israel deixando Gaza independente novamente. Eles realmente fizeram isso e o que receberam em troca? Foguetes e crianças sendo massacradas.”

Então, que futuro você vê?

“A única esperança que tenho é que os palestinianos e os israelitas olhem para o abismo que criaram e percebam que precisam de procurar uma alternativa. Mas devemos lembrar que esta guerra atrasa as perspectivas de paz entre as duas partes, perspectivas que já desapareceram, em parte devido aos Acordos de Abraham.”

Mas porque é que os Acordos de Abraham não deveriam trazer a paz ao Médio Oriente?

“Em vez disso, eles compreendem porque é que os palestinianos se sentem esquecidos e negligenciados. Seus irmãos, que deveriam apoiá-los e ajudá-los, ficaram do lado de Israel. A Arábia Saudita também estava prestes a assinar o acordo com Israel. Isto significava que o centro de gravidade do mundo árabe teria mudado e a questão palestiniana teria sido completamente esquecida. A cruel ironia desta história é que a região parecia estar a caminhar em direcção a um futuro diferente de coexistência árabe-judaica. É por isso que os palestinos estão furiosos. “Aqueles que rejeitam o status quo adotado por Israel, um estado de paralisia sem direitos.”

O que a comunidade internacional deveria fazer?

“Se Israel conseguir esmagar o Hamas, todos teremos de pressionar por uma solução política de longo prazo. Não podemos fingir que não vemos. O direito de Israel existir, de se defender e de punir tal brutalidade atrai-vos para o seu lado. Então vemos o outro lado da moeda, o sofrimento de décadas dos palestinos, o sofrimento físico e mental… Não é uma questão de preto ou branco. “É um dilema moral difícil que, se não for resolvido, continuará a ter consequências trágicas.”

