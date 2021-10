Covid: investigação do GB Lab, ‘43.000 testes errados ‘- última hora

(ANSA) – LONDRES, 15 de outubro – As autoridades de saúde pública britânicas lançaram uma investigação em um laboratório em Wolverhampton, Inglaterra, sob a suspeita de que forneceu resultados falsos a 43.000 pessoas que fizeram testes moleculares para Covid-19. O anúncio foi feito pelo Serviço de Teste e Rastreamento do Sistema Único de Saúde (NHS), levantando um potencial problema “técnico” por trás do incidente. A colaboração com o laboratório em questão – um dos muitos laboratórios que colaboram com o NHS do Reino Unido na vanguarda da pandemia – foi suspensa por enquanto, enquanto comunicações foram feitas para alertar todos os pacientes envolvidos sobre o erro potencial.



Suspeitas surgiram depois que foi anunciado que várias pessoas, que tinham testado positivo para um teste de antígeno faça-você-mesmo, foram negativas: tudo depois que suas amostras foram analisadas por este laboratório em particular.



Andrea Riposati, diretora administrativa dos óbvios ativos italianos da empresa que controla a instalação em questão, a Immensa Health Clinic, garantiu a máxima cooperação com a investigação. “Estamos orgulhosos de ter testado 2,5 milhões de amostras em nome do Serviço de Teste e Rastreamento desde o início da pandemia e não queremos que isso ou qualquer outra coisa seja uma vergonha para o trabalho realizado”, disse ele. (Lidando).