Clima, um julgamento histórico na França: o país condenado a “compensar o não cumprimento dos compromissos de redução de dióxido de carbono”

Não somente “responsável“Da falta de compromisso na luta contra as mudanças climáticas, mas agora também terá que”fazer tudopara tratá-lo. É uma decisão histórica do Tribunal Administrativo de Paris contra o Estado francês, que foi obrigado em 14 de outubro a adotar “Todas as medidas necessárias“Para reparar os danos ambientais que causou, até 31 de dezembro de 2022 Ultrapassagem ilegal de orçamentos de carbono Entre 2015 e 2018. Por crime, em fevereiro passado, já havia chegado o primeiro veredicto histórico de sua comissão, pelo qual o Eliseu foi condenado por cometê-lo ”inércia climática“.Esta declaração põe fim à difícil batalha jurídica que começou em 2019, quando ainda estava sob a sigla.”caso do séculoOrganizações ambientais Notre Affaire à Tous, Fundação Nicolas Hulot, Greenpeace França e Oxfam França Eles processaram a administração francesa para consertar suas falhas Na luta contra o aquecimento global.

No centro da disputa estão as políticas de produção para mudanças climáticas da França, que foram promulgadas no período contestado 15 milhões de toneladas de gases de efeito estufa excedentes Apesar dos compromissos assumidos na Conferência de Paris de 2015 e com a Lei do Clima Energético de 2019: Elimine o carvão até 2050 NS Reduzir a produção de energia de fontes fósseis em 40% Em 2030. Ao apontar o dedo para este comportamento, em 2018, as quatro principais associações se reuniram 2,3 milhões de assinaturas Como parte de uma petição intitulada “L’affaire du siècle“, O estado do século, a atual administração apelou para o presidente Emmanuel Macron Para fazer mais para reduzir a liberação de dióxido de carbono. Não satisfeito com a resposta do executivo, no ano seguinte as ONGs começaram um processo No tribunal administrativo da capital, que culminou em fevereiro com uma decisão que reconheceu o Estado Transalpino responsável por “inércia climáticaEle foi condenado a pagar Uma multa simbólica de um euro. Agora a decisão final, obrigando as autoridades a retirarem do orçamento de carbono de 2022 a quantidade de gases de efeito estufa emitidos na época e a dobrar as reduções de emissões esperadas nos próximos 12 meses.

O Greenpeace comentou que “esta decisão inédita obriga o atual governo não só a intervir, mas também o futuro inquilino do Elysee, visto que em abril de 2022 será eleito o novo Presidente da República”, explicando que “agora existe” 14 meses para recuperar O atraso se acumula em três anos. ”“ Esta vitória é simplesmente histórica e representa uma educador de justiça climática: É o resultado do esforço coletivo e da incrível mobilização de mais de 2,3 milhões de pessoas que responderam ao nosso apelo ”, concluiu a ONG. Ecoada pelo Diretor de Notre Affaire à Tous, Cecilia Reno, segundo a qual é “jurisprudência básica” que também pode exigir que outros países no futuro “demonstrem a eficácia de sua política climática e o respeito pelos compromissos assumidos”.