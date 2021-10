Boris Johnson Ainda no olho da tempestade. O primeiro-ministro do Reino Unido foi imortalizado, passando seu tempo livre no cavalete, inclinado a desenhar. Na verdade, a BoJo está localizada na Espanha, em Marbella. O primeiro-ministro britânico foi imortalizado em uma propriedade na encosta de uma colina no valor de £ 25.000 por semana. Os britânicos chamaram de fuga A crise que atingiu o país. Resumindo, tudo na Inglaterra está desmoronando, mas ele pinta e aproveita as férias com sua esposa Curry e seu filho, Wilfred.

Em detalhes, BoJo foi criticado por sua decisão de ficar na casa de seu companheiro de equipe Tori Zach Goldsmith Na Costa del Sol, quando o Reino Unido tem que lidar com o aumento dos preços do gás, prateleiras vazias e escassez de combustível. As críticas, no entanto, caíram sobre ele. Além disso, apesar de tudo, o Primeiro-Ministro voltou à bela varanda no dia seguinte.

Mais uma vez ocupado pintando as belas paisagens da zona rural espanhola. Tudo, claro, enquanto Os britânicos precisam desesperadamente da situação em que estão se reunindo. E quem sabe o que espera Boris Johnson quando ele retornar ao país.