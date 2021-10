Noruega, Kongsberg atacou com arco e flechas: quem é o atacante – Corriere.it

O autor do massacre na Noruega confessou: já era conhecido da polícia pelo seu extremismo e historial médico. A confidencialidade dos investigadores sobre sua identidade. Ele estava agindo sozinho

Um homem de 37 anos estava armado com um arco e flecha na noite passada Semeie o terror no centro de Kongsbergperto de Oslo. A polícia anunciou esta manhã sem revelar sua identidade. O chefe da polícia distrital disse em uma entrevista coletiva esta manhã que o homem, um residente de Kongsberg, era conhecido dos investigadores: ele havia levantado preocupações sobre sua conversão ao islamismo e o subsequente extremismo.

O agressor tem uma história clínica ainda indeterminada, mas as autoridades não descartaram a hipótese de um ataque terrorista. É um massacre unilateral realizado em vários locais da cidade norueguesa, que matou cinco pessoas. Quatro mulheres e um homem , com idade entre 50 e 70, e dois outros ficaram gravemente feridos, encerrado em terapia expeniva. Um deles é um O agente que estava fora de serviço Hora do ataque: tiro nas costas enquanto fazia compras em A supermercado. Como a maioria das outras vítimas

