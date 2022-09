Putin Xi, reunido em Samarcanda. César no ataque do Ocidente – o mundo

No Uzbequistão, Vladimir Putin se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping pela primeira vez cara a cara desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e capitalizou sua disposição de “trabalhar em conjunto” com as grandes potências.

Putin observou que as tentativas do Ocidente de criar um mundo unipolar assumiram formas muito terríveis.

O presidente russo disse ao presidente chinês que entende as “preocupações da China com a questão ucraniana” e pretende “esclarecer a posição da Rússia” a esse respeito.

Putin disse que a Rússia está “fortemente comprometida” em reconhecer o princípio de uma só China e condena “as provocações dos EUA em Taiwan”.

Xi Jinping expressou seu apreço pela adesão da Rússia ao “princípio de uma só China” e enfatizou que “Taiwan é parte da China”, que “se opõe firmemente às forças separatistas da independência de Taiwan” e “interferência estrangeira” por esse motivo, acrescentou Xi durante seu encontro com seu homólogo russo, o russo Vladimir Putin em Samarcanda, “Nenhum país tem o direito de ser juiz na questão de Taiwan”. mantiveram contatos estratégicos eficazes.”

Agência ANSA Mísseis no Kryvyi Rih. Von der Leyen em Kyiv: “Vamos dar outras armas” (ANSA)

A China quer trazer “estabilidade e energia positiva em um mundo caótico”. O presidente Xi Jinping disse isso quando se encontrou com seu colega russo Vladimir Putin em Samarcanda. Com base nas fotos divulgadas das linhas de abertura do primeiro encontro presencial desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, as duas delegações parecem bem pequenas. Entre outras coisas, os ministros das Relações Exteriores Wang Yi e Sergey Lavrov podem ser reconhecidos.

A China e a Rússia estão prontas para “fornecer forte apoio mútuo em questões que afetam os interesses centrais de cada um e aprofundar a cooperação prática em comércio, agricultura, comunicação e outras áreas”. Em um relatório oficial da mídia, o presidente Xi Jinping disse que os dois lados devem fortalecer a coordenação e a cooperação em estruturas multilaterais (como a Organização de Cooperação de Xangai, SICA, BRICS) e salvaguardar os interesses de segurança da região e os interesses comuns dos países em desenvolvimento. mercados em desenvolvimento”.

Uma vala comum foi encontrada em Izyum, a cidade na região de Kharkiv recentemente recapturada pelas forças ucranianas. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma mensagem de vídeo no Telegram. (Lidando)

“O fornecimento potencial de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para Kyiv seria extremamente desestabilizador. Se os Estados Unidos tomassem essa decisão, cruzariam a linha vermelha e se tornariam parte direta do conflito e a Rússia se reserva o direito de responder adequadamente. .” Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou afirmou, Maria Zakharova, citando a RIA Novosti.

Navios de guerra russos e chineses realizam patrulhas conjuntas no Oceano Pacífico, incluindo o Mar de Okhotsk, no Extremo Oriente da Rússia, e estão se preparando para lançar exercícios conjuntos. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa em Moscou. “Os navios das frotas russa e chinesa realizarão manobras táticas conjuntas, incluindo fogo de artilharia com munição real e operações de apoio de helicópteros que decolarão dos mesmos navios”, disse o vice-comandante da Frota de Primorye, região russa, em comunicado. vídeo. Noroeste do Japão. Isso foi relatado pela Interfax.