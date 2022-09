Triplo ataque de Kyiv a instituições pró-Rússia: mísseis na prefeitura de Kherson, uma bomba em Luhansk. Dois políticos mortos em Berdyansk

lá contra-ataque ucraniano No leste e no sul do país toca o coração de quem se proclama Administrações pró-russas. Ele faz, como vimos até agora, com i mísseis Lançado em cidades ocupadas, mas também com ataques a bomba E configure emboscadas direcionadas Contra os líderes políticos das instituições associadas Ele voa. Assim, em um dia, o exército de Kyiv e intrusos lançaram três ataques nos quais representantes dessas instituições foram mortos. Mísseis HIMARS eles batem A construção da administração militar pró-russa em Kherson Chefe do Departamento de Trabalho e Política Social, Alla BarkhatnovaSeu motorista foi morto. Em vez disso, um ataque a bomba destruiu o escritório Procurador da República Popular de Luhansk matar o promotor, Sergei Gorenkoe Procurador-Geral Adjunto. Por fim, o vice-chefe da Administração Civil Militar Berdyansk para habitação e serviços públicos, Oleg Boykoe a esposa dele, Lyudmila Boyko, que chefiava a comissão eleitoral regional da cidade para se preparar para o referendo, foi assassinado perto de sua garagem. As emboscadas que provocaram a reação do presidente da autoproclamada República de Luhansk, Leonid Psiknik: Os ataques “provam que a Ucrânia, sob a liderança da atual liderança, é uma”. estado terroristaE também digite a pergunta Presidente russo Vladimir PutinEle disse: Moscou até agora forneceu uma resposta contendo “as tentativas da Ucrânia de danificar a infraestrutura russa, mas a resposta será mais séria se continuar”.

No terreno, a pressão do exército ucraniano continua sobre as posições russas nos territórios ocupados. exército Volodymyr Zelensky Nove ataques aéreos e mais de 330 foguetes e artilharia foram lançados nas últimas 24 horas, segundo o Comando de Operações do Sul do Exército de Kyiv. O comando afirmou que “os depósitos de munições estão localizados na área de Préslavponte Kakhovkacinco travessias de rios perto de DarivkaE a sabe onde E a Nova Kakhovka“. E também explosões na cidade ocupada de Kherson no sul, onde os mísseis HIMARS foram atingidos Bata no prédio da administração militar pró-russa Chefe do Departamento de Trabalho e Política Social, Alla BarkhatnovaSeu motorista foi morto.

As forças ucranianas também avançam devido à densa suprimentos de armas Do Ocidente, especialmente do Estado unido Que continuam a avançar as operações dos soldados ucranianos. Mesmo nas últimas horas Washington também anunciou 600 milhões de dólares de armas para o exército Volodymyr Zelensky. A conexão provocou o medo de uma reação da Rússia. Agência Russa impostocitando o Departamento de Estado dos EUA, havia de fato espalhado a notícia de que entre esses suprimentos havia também munição para sistemas de artilharia de longo alcance (Himars) e projéteis de artilharia de alta precisão Sistemas anti-UAV e quatro radar anti-artilhariaAlém de 36 mil granadas de artilharia de 105 mm, mil granadas de artilharia de precisão de 155 mm, armas leves e munições. Uma escolha que significaria superar isso “Linha Vermelha” Desenhado, finalmente, pelo porta-voz do Departamento de Estado, Maria ZakharovaQue havia alertado: “O fornecimento de armas de longo alcance cruzaria uma linha vermelha que envolveria os Estados Unidos diretamente no conflito”. Poucas horas depois da notícia, impostoFontes da administração dos EUA falaram CNN Observando que no último pacote de ajuda não há sistemas de mísseis de longo alcance: sistemas Ataxam Eles têm um alcance de até 300 km, e fontes dizem que Washington ainda acredita que o envio desses sistemas levará a risco de escalação Porque pode ser usado para fotografar em solo russo. Eles concluíram que o alcance máximo de armas fornecidas pelos Estados Unidos à Ucrânia é atualmente de cerca de 78 quilômetros.