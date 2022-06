Kanaan Kaftancioglu é um perigo para Erdogan

Na Turquia, uma das figuras políticas mais importantes é Kenan Kaftancioglu, chefe da seção de Istambul do Partido Popular Republicano (CHP, o principal partido de oposição secular e secular), que tem sido muito ativo contra o presidente Recep Tayyip Erdogan. Kaftancioglu, de 50 anos, é considerado uma séria ameaça a Erdogan, a ponto de seu governo já ter tomado contra-medidas contra ele, tendo em vista as eleições presidenciais que ocorrerão exatamente daqui a um ano, em junho de 2023.

No mês passado, Kaftancioglu foi finalmente condenado a 4 anos, 11 meses e 20 dias de prisão por insultar o presidente e o Estado turcos. Muitos analistas consideram o veredicto uma desculpa: os insultos estão supostamente contidos em postagens em sites de mídia social, especialmente Twitter, alguns dos quais têm até 10 anos. No final de maio, Kaftancioglu foi para a prisão e foi libertada algumas horas depois, com base em uma lei que permite que ela seja libertada por crimes menores de cinco anos. Enquanto milhares de pessoas se reuniram para ele.

O principal resultado da decisão é que Kaftancioglu não poderá concorrer nas próximas eleições, nem legislativas nem políticas. Em tese, Kaftancioglu não tem mais a possibilidade de recorrer, mas isso não significa que sua vida política acabou: ele teve um papel decisivo em 2019 para a eleição de Ekrem Imamoglu como prefeito de Istambul, a primeira vitória em vinte anos da oposição para Erdogan em uma eleição de alto nível, e de É muito provável que ele tente replicar a experiência em todo o país.

Kanaan Kaftancioglu esteve entre os principais artífices da compressão das diversas forças de oposição, muito distantes umas das outras, ocorrida nos últimos meses, e contribuiu para a expansão histórica do eleitorado do seu partido, graças ao trabalho capaz de envolver a juventude . pessoas e minorias. Uma fórmula que a oposição de Erdogan quer repetir dentro de um ano e torna Kaftancioglu um perigo para o atual presidente.

Assumidamente esquerdista, feminista, defensora de uma visão secular da Turquia que remonta ao conceito do fundador do Estado moderno, Mustafa Kemal Atatürk, Kaftancioglu apoiou movimentos pró-LGBT, o que é incomum para qualquer político proeminente na Turquia.

Kaftancioglu é filha de uma professora primária e de uma dona de casa, que cresceu em uma cidade do Mar Negro e se formou em medicina legal. Ativista na época de seus estudos universitários em Istambul, quando defendia o direito de estudantes do sexo feminino entrarem na faculdade com o hijab, ela se formou com uma tese sobre questões de tortura documentada pela Fundação Turca de Direitos Humanos. Ela se casou com um médico que trabalhava em um hospital público e seu pai, jornalista, foi assassinado por ultranacionalistas em 1980.

Suas conexões com movimentos “populares” se tornaram um ato político quando, em 2011, assumiu a chefia de imprensa, cultura e comunicação do Partido Popular Republicano. Desde então, seu papel no partido cresceu. Kaftancioglu é atualmente considerada uma das líderes partidárias mais influentes e ilustres, mesmo que ela não seja a secretária do partido (esse cargo é ocupado há anos pelo antigo líder Kemal Kılıçdaroğlu).

Ao longo dos anos, se destacou por posições consideradas polêmicas na Turquia, como reconhecer o genocídio armênio ou criticar políticas agressivas contra grupos curdos, e acabou mudando a natureza do CHP. O partido era considerado distante dos segmentos mais pobres da população e hostil aos religiosos turcos, mas Kaftancioglu conseguiu rejuvenescer sua imagem tornando-se um símbolo de mudança geracional em um país tradicionalmente dominado pelos idosos, tornando-o atraente para os mais jovens e menos alguns. ligados às clássicas divisões políticas de seus pais.

Kaftancioglu rejeita a retórica militar e musculosa usual do CHP: se os membros do partido tradicionalmente se definem como “soldados de Ataturk”, eles usam “camarada de Ataturk”. Por meio de sua campanha focada em anticorrupção e direitos, ele ajudou a colocar seu partido no centro de uma ampla coalizão que incluiu, nas eleições para prefeito de Istambul em 2019, o Partido Democrático do Povo (HDP) esquerdista e pró-curdos. Assim como os partidos de direita e islâmicos.

Sua decisão judicial foi acusada de insultar Erdogan e o estado, ao qual ele se refere em alguns tweets, incluindo um em que chamou o governo de Ancara de “bandido em série” (em referência ao assassinato de um manifestante. Durante os protestos de 2013), faz parte de uma ampla gama de decisões politicamente motivadas contra opositores do presidente Erdogan.

O próprio prefeito de Istambul, um dos possíveis candidatos a enfrentar Erdogan nas eleições presidenciais, terá que responder à sua acusação de criticar a decisão do Conselho Supremo Eleitoral que condenou Kaftancioglu: corre o risco de ser preso por 4 anos e impedido de participar das eleições. escritório Geral.

Ao longo dos anos, foram inúmeras as acusações contra figuras relacionadas que ameaçaram Erdogan: o empresário e o dissidente Usman Cavala Ele foi condenado à prisão perpétua por querer minar o governo por criticar Erdogan; Selahattin Demirtas, um dos líderes do Partido Democrático do Povo Curdo, enfrenta seis anos de prisão, embora sua sentença também tenha sido considerada ilegal. pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

No início de junho, Erdogan promoveu o juiz Akin Gürlik ao cargo de vice-ministro da Justiça: a pessoa que sentenciou Kaftancioglu, Demirtaş e muitos outros ativistas e opositores do governo.