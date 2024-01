Gaza, um plano de paz, o impulso americano para a proposta do Catar

para Marco Ventura

Ele acrescentou: “Estamos fazendo tudo o que podemos e estamos claramente trabalhando com os israelenses, com o Qatar, com o Egito e com os países que têm relações de qualquer tipo com o Hamas, para colocar a questão dos reféns de volta nos trilhos e continuar a devolvê-los. para sua terra natal.” O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está a fazer sentir o peso dos Estados Unidos na questão dos 132 reféns, vivos ou mortos, ainda detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.

Numa entrevista à televisão MSNBC gravada após a sua paragem de terça-feira em Israel, ele disse estar optimista quanto à possibilidade de libertação dos judeus raptados por terroristas em 7 de Outubro. “No passado, no meio do conflito, conseguimos libertar cerca de uma centena de reféns e estamos muito focados neste assunto com o Qatar e o Egipto, que estamos convencidos de que querem comprometer-se seriamente.”

À margem da viagem de Blinken, o presidente dos EUA, Biden, também enviou o seu conselheiro para assuntos do Médio Oriente, Brett McGurk, numa missão menos divulgada, mas crucial, para manter conversações com o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, para avaliar soluções para a crise dos reféns. mas também cenários pós-guerra em Gaza e no Médio Oriente.

O processo não começou ontem, mas sim há algum tempo, com a viagem ao Médio Oriente do chefe da CIA, William Burns, que se encontrou com o Emir do Qatar e os seus homólogos israelitas.

A missão de Blinken, a quinta desde 7 de Outubro, significou que todo o gabinete de guerra israelita, chefiado por Netanyahu, discutiu ontem à noite o plano do Qatar, que prevê a libertação gradual de reféns e o exílio dos líderes do Hamas da Faixa de Gaza, em troca de uma uma trégua que seria acompanhada por uma retirada (a determinar, dentro de quaisquer limites) do exército israelita e, claro, pela libertação de um número razoável de palestinianos das prisões israelitas. Tel Aviv rejeita o cessar-fogo neste momento, porque põe em risco a vitória e a destruição das capacidades ofensivas do Hamas contra Israel. Quanto a Osama Hamdan, porta-voz da organização terrorista, considera “falar sobre negar a resistência uma ilusão”, especialmente porque Israel, como ele disse, não teria alcançado “nenhum dos seus objectivos, e os seus prisioneiros não regressarão até que o condições para a resistência estejam reunidas.” O que pode ser resumido em uma coisa: Pare. Agressão. Blinken admite a Israel que houve “uma redução gradual das operações no norte, e isso é importante”.

Os israelitas insistem que os ataques do Hezbollah a partir de Gaza e da fronteira libanesa devem parar completamente, porque além dos reféns é necessário devolver às suas casas 200 mil israelitas evacuados de zonas de guerra, de terras onde ainda caem foguetes. E mísseis do Hamas e do Hezbollah. Israel também se defende da acusação de ter matado os jornalistas Hamza al-Dahdo e Mustafa Thuraya em Gaza, porque não eram repórteres comuns, mas sim “membros das organizações terroristas em Gaza, Hamas e Jihad Islâmica, que actuam contra as forças israelitas”. .” “Na verdade, eles tinham papéis de liderança. Na Cisjordânia, Blinken reuniu-se então com o líder da Autoridade Nacional Palestiniana, Abu Mazen, e obteve dele o compromisso de submeter a Autoridade Palestiniana a um processo de reforma interna, como Washington tinha repetidamente solicitado.

Este ponto é crucial à luz da reorganização da região, porque o governo de Netanyahu exclui a Autoridade Nacional Palestiniana do governo de Gaza e prefere atribuir decisões administrativas a clãs e tribos locais. Pelo contrário, a Casa Branca pretende uma nova liderança palestiniana ligada à Autoridade Nacional Palestiniana sob Abu Mazen, renovada e talvez renovada. Por sua vez, Abu Mazen afirma que a Autoridade Nacional Palestiniana nunca aceitará os planos apresentados por Israel para transferir a população palestina para fora da Faixa de Gaza.

Por fim, Blinken afirma o apoio dos Estados Unidos a “medidas concretas para estabelecer um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, que viverá em paz e segurança”. O nascimento do Estado palestino é a condição imposta pela Arábia Saudita para a sua retomada. Terminada a guerra, o caminho para a reconciliação, patrocinada por Washington, com o Estado judeu começou antes de 7 de outubro. Depois de parar em Ramallah, Blinken seguirá para o Cairo, onde uma delegação israelita está presente pela segunda vez, enquanto o chefe da inteligência egípcia, Abbas Kamel, está em contacto com o Hamas e a Jihad Islâmica, com o objectivo de trocar reféns também. Passes para os líderes do Hamas escondidos nos túneis de Gaza e, por outro lado, o fim dos bombardeamentos e a libertação dos detidos.