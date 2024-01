Rússia e Udalstov algemados: ele é o líder da “Frente de Esquerda”

Mais problemas para os políticos anti-Putin na Rússia. Sergei Udaltsov, líder do partido esquerdista Frente de Esquerda, foi preso e um processo criminal foi aberto contra ele sob a acusação de “justificar o terrorismo”. Sua advogada, Violetta Volkova, explicou que o apartamento de Udaltsov foi revistado: “A mídia eletrônica foi apreendida. Foi iniciado um processo criminal contra ele nos termos do artigo 205.2 do Código Penal da Federação Russa (justificativa do terrorismo). Ele foi transferido para o Comitê de Investigação para interrogatório.” Udaltsov pode pegar até 7 anos de prisão se for condenado por justificar terrorismo.

Esta não é a primeira vez que o homem, um político de 46 anos, tem problemas com a lei na Rússia. Em 2012, o Moscow Times relata que Udaltsov participou de manifestações anti-Kremlin na véspera da posse do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Em 2014, o Tribunal da Cidade de Moscovo condenou Udaltsov por organizar motins em massa e ele foi sentenciado a quatro anos e meio de prisão. Em agosto de 2017, Udaltsov, que se declarou inocente, foi libertado. E agora há mais problemas para aqueles que ousam se opor ao “Czar”.