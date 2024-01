Israel – Hamas: Notícias da guerra de hoje. Os Houthis estão sob ataque americano-britânico

As audiências começaram em Haia sobre as acusações de genocídio contra Israel. Netanyahu: “É o caso Dreyfus do século XXI” Ao mesmo tempo, os riscos de propagação do conflito estão a aumentar.

os pontos principais Ataques aéreos EUA-Reino Unido começaram contra alvos Houthi no Iêmen

The Times: Snack autorizou ataques aos Houthis Sunak: Sempre defenderemos a liberdade de navegação e o livre comércio O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou a operação militar contra os Houthis com um memorando no qual afirmava que o Reino Unido “defenderá sempre a liberdade de navegação e o livre comércio”. O primeiro-ministro de Londres descreveu os ataques como “necessários” e “proporcionais”. Ele explicou que a Marinha Real continua suas patrulhas no Mar Vermelho como parte da operação multinacional que visa “dissuadir qualquer nova agressão Houthi”. Biden: Não hesitarei em tomar novas medidas contra os Houthis Biden disse que as forças dos EUA e do Reino Unido, com o apoio da Austrália, Bahrein, Canadá e Holanda, atacaram “com sucesso” alvos rebeldes Houthi. O presidente reitera que os ataques são uma resposta às ações dos Houthis contra os navios comerciais que atravessam o Mar Vermelho. Ele confirma que não hesitará em tomar novas decisões deste tipo porque os Estados Unidos e os seus aliados “não tolerarão” os ataques Houthi. Metropolis/477 – Médio Oriente, De Feo: “Quanto estamos nós, italianos, dispostos a pagar pelos Houthis?” New York Times: Espera-se que outros aliados participem da operação Espera-se que outros aliados participem na operação, incluindo Países Baixos, Austrália, Canadá e Bahrein, que deverão fornecer apoio logístico, de inteligência e outros. O New York Times escreve assim. Mísseis Tomahawk foram usados ​​contra os Houthis Mísseis Tomahawk são usados ​​na operação contra os Houthis, que são lançados de navios militares e também de caças. Os alvos incluem instalações logísticas, sistemas de defesa aérea, depósitos de armas e locais de lançamento de drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro. Ataques americano-britânicos a várias cidades do Iêmen pelo ar e pelo mar Os americanos e os britânicos estão a atacar os Houthis pelo ar e pelo mar com navios e submarinos. Isto foi relatado pela Reuters, citando fontes americanas. Os ataques têm como alvo a capital e várias outras cidades, como Hodeidah, Saada, Dhamar, Taiz e Zabid. E assim a guerra se espalhou pelo Iêmen: uma barragem de mísseis e bombas para impedir os ataques Houthi no Mar Vermelho Por Antonello Guerrera e Fabio Tonacci

11 de janeiro de 2024 Ataques aéreos EUA-Reino Unido começaram contra alvos Houthi no Iêmen Aviões americanos e britânicos estão bombardeando alvos Houthi na capital do Iêmen, Sanaa. Vá para o aeroporto e algumas bases. Os rebeldes apoiados pelo Irão responderam disparando mísseis. The Times: Snack autorizou ataques aos Houthis O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, autorizou ataques aéreos britânicos contra instalações militares Houthi no Iêmen para repelir ataques de rebeldes apoiados pelo Irã a navios que cruzavam o Mar Vermelho. O Times escreve isso. O jornal escreveu que se espera que o Reino Unido se junte aos Estados Unidos e outros aliados na realização da missão “em breve”. Os ataques Houthi perturbaram gravemente o comércio internacional na principal rota entre a Europa e a Ásia.