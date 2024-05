Óleo, qual é para fritar e qual é para temperar. Todo mundo comete erros: “Graves danos à saúde”

O óleo é usado para fritar e temperar: Como distinguir qual óleo usar e quais malefícios podem ser evitados com esse truque simples?

o Tipos de óleo São diferentes e pelas suas características, alguns são mais indicados exclusivamente para temperar pratos e outros são adequados para fritar. O mais comum e usado é definitivamenteazeite,aqueles De sementes, mistas ou de milho, amendoim, girassol. Depois há aqueles De coco E o arrozQue é utilizado cru em determinados pratos.

Obviamente o tempero pode ser feito com cada um desses óleos, mesmo que seja o melhor, com certeza aquele que mais se recomenda e utiliza para um melhor rendimento em termos de sabor.azeite. para Temporada crua O azeite é o escolhido principalmente, e ainda mais se O primogênito, mais preciso e refinado. Caráter mais completo do que óleos de sementes e aroma Mais intenso Torna-o mais adequado para marinadas do que para fritar.

Para fritar Na verdade, o óleo de semente é preferido principalmente De amendoim, de sabor mais encorpado e arredondado, mas sempre muito leve e delicado no palato e no final de boca deixa nas frituras. No entanto, há coisas diferentes que você deve saber sobre os óleos e como eles podem ser usados ​​se usados ​​incorretamente. Afetar negativamente a saúde.

Consumo de óleo: qual usar para marinar e fritar e quais erros evitar

Os óleos fazem parte da categoria Gorduras Trans. De tudoazeite Ele é o mais rico monoinsaturado, Muito mais alto do que outros óleos que contêm mais gorduras poliinsaturadas. Entre os óleos de sementes, o óleo com menor percentual é o óleo de amendoim.

O processo de fritura libera peróxidos e radicais livres O que é prejudicial à saúde. De pesos e Irritação do sistema digestivo Para a oxidação celular, acredita-se que os óleos de fritura possam revelar-se Cancerígeno.

O risco existe se o consumo de frituras for frequente e prolongado ao longo do tempo. Também pode ser gerado Resistência a insulinacomeço Diabetes, problemas cardiovasculares, hipercolesterolemia, A doença hepática gordurosa é definitivamente preferida obesidade.

Além disso Reutilizar óleo frito é um erro O que nunca deveria ser feito. Aumenta o risco e é muito prejudicial justamente porque aumenta a quantidade de peróxidos e radicais livres e as propriedades benéficas do óleo são completamente anuladas. Além de o óleo usado para fritar nunca ser reaproveitado, é bom mantê-lo assim Ficar longe também De alimentos pré-fritos E então congele.

Segundo especialistas em nutrição, para evitar problemas, uma pessoa saudável deve comer Alimentos fritos não mais que duas vezes por mês. A temperatura ideal para fritar está disponível, não só pela boa textura e sabor dos alimentos, mas também pela saúde. 160 graus e 180 graus Que deve ser medido com um termômetro de cozinha. É muito importante então Escorra bem antes de morder.