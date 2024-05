Que programa! O Telescópio Espacial Webb capturou a fusão de buracos negros mais distante de todos os tempos

Graças ao Telescópio Espacial Webb, uma equipa internacional de astrónomos da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadiana conseguiu imortalizar a fusão de duas galáxias e dos seus buracos negros supermassivos quando o Universo tinha apenas 740 milhões de anos. É a fusão de buracos negros mais distante alguma vez conseguida e a primeira vez que este fenómeno foi detectado até agora na história do Universo.

Os astrónomos descobriram buracos negros supermassivos com milhões a milhares de milhões de vezes a massa do Sol nas galáxias mais massivas do Universo, incluindo a nossa Via Láctea. É provável que estes buracos negros tenham tido um grande impacto…Evolução das galáxias em que residem.

Mas ainda não está totalmente claro como estes objetos se tornaram tão massivos. Descoberta Buracos negros gigantes O facto de o crescimento já existir nos primeiros mil milhões de anos após o Big Bang sugere que este crescimento deve ter ocorrido muito rapidamente e muito cedo.

Agora, o telescópio espacial James Webb Ele joga Nova luz sobre o crescimento de buracos negros no universo primitivo. As novas observações forneceram evidências da fusão em curso entre duas galáxias e os seus buracos negros massivos quando aconteceu no Universo. Apenas 740 milhões de anos. O sistema é conhecido como ZS7.

Buracos negros massivos que agregam matéria têm propriedades espectrais distintas que permitem aos astrônomos identificá-los. Para galáxias muito distantes, como as deste estudo, estas assinaturas são inacessíveis da Terra e só podem ser vistas usando Rede.

“Encontramos evidências de gás extremamente denso e em movimento rápido nas proximidades do buraco negro”, disse Hanna Opler, principal autora do estudo, “bem como gás quente e altamente ionizado iluminado pela radiação energética que os buracos negros normalmente produzir.” Anéis de crescimento. Graças à sua nitidez sem precedentes, Webb também permitiu que nossa equipe fizesse isso Ele separa espacialmente os dois buracos negros

Em particular, a equipa descobriu que um dos buracos negros tem uma massa equivalente a 50 milhões de vezes a massa do Sol, enquanto o outro pode ser semelhante, mas muito mais difícil de medir porque está enterrado em gás denso.

Nossos resultados sugerem que a fusão é um caminho importante através do qual os buracos negros podem crescer rapidamente, mesmo em um único pontoAmanhecer cósmico. Juntamente com outras descobertas de Webb de buracos negros massivos e activos no universo distante, os nossos resultados também mostram a existência de buracos negros massivos. Moldou a evolução das galáxias desde o início

Segundo os cientistas, quando os dois buracos negros se fundirem, também gerarão ondas gravitacionais: eventos como este serão Eles podem ser detectados com a próxima geração de observatórios de ondas gravitacionaiscomo a próxima missão Interferômetro laser de antena espacial (LISA), que foi recentemente aprovado pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Os resultados de Webb nos dizem que os sistemas mais leves detectáveis ​​pelo LISA deveriam ser Mais frequente Do que se pensava – diz Nora Luitzgendorf, chefe do projeto LISA. Provavelmente, forçar-nos-á a ajustar os nossos modelos para as taxas LISA neste intervalo global. Só isso Ponta do iceberg

Resultados das últimas observações Rede postado em Notificações mensais da Sociedade Astronômica Real.

fontes: Agência Espacial Europeia / Avisos mensais da Royal Astronomical Society

