Troca eleitoral político-máfia entre East Naples e Cercola

Desde a madrugada, os carabinieri da empresa Torre del Greco executam uma ordem de prisão preventiva emitida pelo juiz de primeira instância do Tribunal de Nápoles, a pedido da DDA, contra sete suspeitos acusados ​​de troca eleitoral e associação político-mafiosa. Corrupção eleitoral e crimes destinados à posse e porte de armas em público, crimes agravados pelo sistema mafioso e destinados a facilitar os clãs Fusco-Ponticelli e Di Micco-Di Martino.

Preparavam-se para as eleições europeias depois de fazerem campanha para o Município de Ponticelli e para o Conselho Municipal de Cercola. Esta é a opinião que emerge das investigações realizadas nas últimas horas pela DDA de Nápoles no cruzamento dos subúrbios orientais com a zona do Vesúvio.

Assim, Antonita Ponticelli (Europa Verde), filha do condenado à prisão perpétua Gianfranco Ponticelli, chama a atenção para a chamada democracia de licitações para fraude em habitação pública; Mas a candidata a vereadora, QC Di Maico, inscreveu-se na lista Europa Verde (é irmã de Sabino, vereadora em Ponticelli), que inclui também o pai do candidato QC Di Maico. Trinta euros por voto, a recolha de votos para 1800 euros são os pontos indicados pelas investigações realizadas pelos Carabinieri de Torre del Greco. Durante o julgamento, face a algumas interferências, também foi mencionado o próximo Campeonato da Europa. De acordo com algumas conversas interceptadas, a Camorra estava na mira das consultas do próximo mês de Junho há pelo menos um ano.

